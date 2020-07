Er komen lagere parkeertarieven voor elektrische auto's

De regering heeft vorig jaar al aangekondigd dat er zo'n parkeerregeling zou komen. Staatssecretaris Van Veldhoven heeft het wetsvoorstel nu bij de Tweede Kamer ingediend, aldus Automobiel Management. "Emissieloze voertuigen stoten geen fijnstof, stikstofdioxide en CO2 uit en leveren daarmee een bijdrage aan de verbetering van de luchtkwaliteit", aldus van Veldhoven.

Parkeertarieven uitsplitsen naar uitstoot

"Door dit wetsvoorstel kan bij de tariefstelling ook worden gedifferentieerd naar de uitlaatemissies van een voertuig, met de mogelijkheid tot vaststelling van een lager tarief voor emissieloze voertuigen ten opzichte van niet-emissieloze voertuigen." Politicispeak voor: gemeenten mogen nu lagere parkeertarieven voor elektrische auto's hanteren.

In Noorwegen mogen EV-rijders gratis parkeren

Elektrisch rijden wordt in Nederland aantrekkelijker gemaakt door zakelijke rijders bijtellingsvoordelen te geven (de subsidie voor particulieren is maar karig wat dat betreft). Ook betaal je voor een EV geen wegenbelasting en BPM. In Noorwegen gaan de stimuleringsmaatregelen nog verder. Daar hoef je geen tol te betalen, mag je gebruikmaken van busbanen (wat in de spits scheelt qua reistijd) en ben je ook vrijgesteld van parkeergeld.