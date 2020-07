Prijsvergelijking: elektrische suv’s van Mazda, MG, Peugeot en Hyundai

Mazda MX-30: First Edition is luxe uitgevoerd

In de Mazda MX-30 review lees je dat de elektrische suv rijdt als een gewone benzineauto. Een bewuste keuze van Mazda, waar gezien de kat-uit-de-boom-kijkende houding van veel autokopers zeker iets voor te zeggen valt. Eigenlijk moet de actieradius dan ook vergelijkbaar zijn, maar dat is-ie niet. Met een volle accu van 35,5 kWh kom je zo’n 200 kilometer ver. Dit vergelijk laat zien dat je in deze prijsklasse bij andere merken een rijbereik van circa 300 kilometer krijgt (de ZS EV iets minder, de e-2008 wat meer). We zien ook dat de MX-30 First Edition van 33.990 euro heel luxe is uitgevoerd. Van de vermelde prijzen gaat de aanschafsubsidie van 4000 euro nog af.

De ideale Mazda MX-30 (35,5 kWh, 200 km)

First Edition-uitvoering 33.990 euro

18-inch lichtmetaal: standaard

Adaptieve cruisecontrol: standaard

Navigatiesysteem: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Totaal: 33.990 euro

MG ZS EV: grotere actieradius, kost minder

De MG ZS EV is ruimer dan de MX-30, heeft een grotere actieradius en kost minder. Draait de Mazda-dealer je soms een poot uit? Absoluut niet. De MX-30 rijdt lekkerder en heeft een vorstelijk interieur. Het binnenwerk van de ZS EV is gewoon functioneel. Het is maar wat je belangrijk vindt. In een auto van bijna 35 mille worden wij graag een beetje verwend.

De ideale MG ZS EV (44,5 kWh, 263 km)

Luxury-uitvoering 32.985 euro

17-inch lichtmetaal: standaard



Adaptieve cruisecontrol: standaard

Navigatiesysteem: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Totaal 32.985 euro





Peugeot e-2008: accucapaciteit van 50 kWh

Peugeot snijdt de accuplakken lekker dik en voorziet de e-2008 van 50 kWh. De prijzen zijn er ook naar, die beginnen bij 40.930 euro. De basisversie heeft niet eens lichtmetalen wielen, of een achteruitrijcamera. Zodra we een versie duurder kiezen, komt de bovengrens van de aanschafsubsidie in beeld (45.000 euro). Desalniettemin is zo’n grote accu wel lekker.

De ideale Peugeot e-2008 (50 kWh, 320 km)

Allure-uitvoering 43.430 euro

18-inch lichtmetaal: 200 euro

Adaptieve cruisecontrol: 250 euro

Navigatiesysteem: standaard

Achteruitrijcamera: standaard

Totaal 43.880 euro

Hyundai Kona Electric: 64 kWh of 39 kWh

Toen de Hyundai Kona Electric naar Nederland kwam, had-ie een groot accupakket van 64 kWh. Sindsdien is daar een betaalbaarder alternatief met 39 kWh bij gekomen. Ze kosten respectievelijk 41.595 euro en 36.795 euro. De voordeligste is een goede tegenhanger van de Mazda MX-30. Maar als je toch voor de Kona gaat, neem dan gewoon de versie met grote batterij.

De ideale Hyundai Kona Electric (39 kWh, 305 km)