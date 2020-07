Nieuwe, volledig elektrische Jaguar XJ wordt bijna jaar uitgesteld

De Jaguar XJ wordt niet meer gemaakt. Hij is sinds 2019 uit productie en zou later dit jaar worden vervangen door een nieuwe, volledig elektrische luxesedan. Helaas zit Jaguar financieel flink in de penarie, dus gaat het bedrijf flink bezuinigen op niet-essentiële kosten. En daar hoort de nieuwe XJ kennelijk bij, want die wordt uitgesteld met bijna een jaar.