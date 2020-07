Auto.nl opent 'tijdelijke vestiging voor OV-mijders in bushokje

De branchevereniging Bovag onderzocht recent het reisgedrag van Nederlanders in en na de coronatijd. Daaruit blijkt dat meer dan de helft van de OV-reizigers aangeeft te zullen kiezen voor alternatief vervoer. En dan met name voor de auto. "Ondanks dat de meeste maatregelen voor reizen met het openbaar vervoer zijn opgeheven, geven mensen toch de voorkeur aan het comfort en veiligheid van een eigen auto", aldus Martijn Bovéé van Auto.nl. Zijn webshop voor auto's zag de verkopen in mei met 93 procent toenemen, waarna juni ook nog weer 20 procent hoger uitkwam.

Bushokje op het Rembrandtplein in Amsterdam

Zogenaamd om het OV-mijders makkelijk te maken, heeft Auto.nl daarom een 'tijdelijke vestiging' geopend in een Amsterdams bushokje. Reizigers die op de bus staan te wachten en eigenlijk een auto willen, kunnen met een paar kliks op het grote touchscreen een auto kopen. Auto.nl bestaat sinds 2017 en is een webshop voor nieuwe en gebruikte auto's. Het tijdelijke 'verkooppunt' in een bushokje op het Amsterdamse Rembrandtplein is tot 15 juli geopend.