Met deze Nissan GT-R Offroad kun je de Dakar-rally rijden

De Nissan GT-R Offroad is omgebouwd door Classic Youngtimers Consultancy uit het Brabantse Uden. En het is niet de eerste keer dat het bedrijf iets dergelijks heeft gedaan. Eerder kregen een Bentley Continental GT (eerste generatie) en een Lamborghini Gallardo al een extreem ingrijpende offroadbehandeling.

Wielkasten een flink stuk uitgebouwd

Zoals gezegd is de 95.000 euro kostende Nissan GT-R maar liefst 12 centimeter opgehoogd. Om ruimte te creëren voor zijn enorme terreinbanden moesten de wielkasten een flink stuk worden uitgebouwd. Op het dak biedt een 'roof rack' plaats aan het reservewiel en een LED-bar. In de voorbumper, waar bij de GT-R de dagrijverlichting zit, zijn twee grote ronde schijnwerpers ingebouwd.

Nissan GT-R met meer dan 600 pk

Voorin ligt natuurlijk de bekende 3,8-liter twinturbo V6 van de GT-R, die voor de ombouw is gekieteld van 485 pk naar meer dan 600 pk. Hoe het gesteld is met de acceleratiecijfers en de topsnelheid, is niet bekend. We kunnen ons zo voorstellen dat de aanpassingen daarop een negatief effect hebben. De oorspronkelijke Nissan GT-R met 485 pk ging in 3,5 seconden naar 100 km/h en haalde een top van 310 km/h.