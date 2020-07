Zo is het Circuit Zandvoort in de nieuwe game F1 2020 gestopt

In F1 2020 zitten twee nieuwe circuits: het Hanoi Circuit in Vietnam en het vernieuwde Circuit Zandvoort. Codemasters had een jaar tijd om de twee te digitaliseren. Dat gebeurde onder meer met satellietfoto's, informatie van de overheid en duizenden foto's van zo goed als ieder detail. In deze documentaire (lengte: 23 minuten) laten de ontwikkelaars zien hoe ze te werk zijn gegaan op Zandvoort. Daarbij spraken ze uiteraard met Hans Hugenholtz (de zoon van de baanontwerper) en Dutch Grand Prix-directeur en oud-coureur Jan Lammers.

F1 2020 spelen als racer of manager

Door de coronacrisis wordt het Formule 1-seizoen 2020 niet gereden zoals gepland (het seizoen is pas op 5 juli van start gegaan en is flink ingekort), maar als gamer kun je je in F1 2020 aan de oorspronkelijke racekalender houden. Het spel bevat alle tien teams, met de bijbehorende coureurs en auto's, en laat je losgaan op liefst tweeëntwintig circuits. De split-screen-optie voor twee spelers is terug van weggeweest en als je even niet wilt racen is het ook mogelijk om de rol van teammanager op je te nemen. F1 2020 is vanaf 10 juli 2020 te koop.