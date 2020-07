De nieuwe Toyota Corolla Cross zit tussen de C-HR en RAV4 in

De Toyota Corolla Cross staat op het platform van de Corolla en de C-HR. Met die laatste deelt hij de wielbasis, al is hij 10 centimeter langer. In Thailand komt de Corolla Cross met een 1,8-liter benzinemotor op de markt (140 pk en 175 Nm), maar ook als hybride. Die laatste combineert een 98 pk leverende brandstofmotor met een 72 pk sterke elektromotor om tot een systeemvermogen van 122 pk te komen. We kennen die aandrijflijn uit onder meer de Prius en de Corolla.

Toyota Corolla Cross heeft dashboard Corolla

Qua uiterlijk ligt de Toyota Corolla Cross dichterbij de RAV4 dan bij de bijzonder vormgegeven C-HR. Toyota is goed bezig de laatste tijd, want ook de Corolla Cross is een stoere, aantrekkelijke auto om te zien, waarbij alleen de achterkant misschien wel érg anoniem is. Aan het interieur hebben de Toyota-ontwerpers weinig werk gehad, want kijk maar eens naar het dashboard: dat komt een op een uit de Corolla.