Formule 1: Wat je moet weten over de Grand Prix van Oostenrijk

Door de uitbraak van het coronavirus is de start van het Formule 1-seizoen 2020 uitgesteld. Sommige races zijn afgelast - zoals de Grand Prix van Nederland op het Circuit Zandvoort - andere worden later dit jaar nog verreden. Er zouden in 2020 maar liefst 22 Formule 1-races worden verreden (een record), maar dat aantal is nu teruggebracht tot 15 tot 18 (over de definitieve agenda wordt nog onderhandeld).

Voorlopig acht races bekend

Voor de Formule 1-organisatie was het een ingewikkelde puzzel om überhaupt nog een seizoen op poten te zetten. Begin juni werden de eerste acht races bekendgemaakt. In het weekend van 3 tot 5 juli én in het weekend van 10 tot 12 juli wordt er gereden op de Red Bull Ring in het Oostenrijkse Spielberg. Daarna gaat het door naar Hongarije (17-19 juli), twee keer Engeland (31 juli-2 augustus en 7-9 augustus), Spanje (14-16 augustus), België (28-30 augustus) en Italië (4-6 september).

Max Verstappen won al twee keer in Oostenrijk

Komend weekend wordt wederom spannend voor de Oranjefans. Ze mogen niet afreizen naar Oostenrijk om Max Verstappen toe te juichen, maar gaan hopelijk een spannende race zien, waarin Max een goede kans maakt op de overwinning. Na Spa-Francorchamps is de Red Bull Ring tegenwoordig de tweede thuishaven van Verstappen. Hij won de race op het korte baantje al twee keer. Maar ging op zondag 5 juli helaas de mist in met een technisch probleem aan zijn Red Bull-auto.



Giedo van der Garde over de Red Bull Ring

"De Red Bull Ring is een mooi circuit met een geweldige sfeer", aldus voormalig Formule 1-coureur Giedo van der Garde. "De baan is niet lang, maar wel heel leuk, want je kunt er goed inhalen. De eerste twee bochten zijn lekker langzaam, waardoor je er met DRS perfect naartoe kunt rijden. Vorig jaar hadden de Verstappen-fans hun eigen tribune. Het is jammer dat die dit jaar niet gevuld mag worden."

Red Bull Ring



Aantal bochten: 10

Circuitlengte: 4326 meter

Ronderecord: 1:06,957,225, Kimi Räikkönen, Ferrari (2018)

Aantal ronden: 71

Race-afstand: 307,020 km

Uitslag 2019

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Charles Leclerc (Ferrari)

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

Hoe laat zijn de kwalificaties en de start?

Zaterdag 11 juli - Kwalificatie tussen 15:00 - 16:00

Zondag 12 juli - Race tussen 15:10 en 17:10

Waar is de Grand Prix van Oostenrijk te zien?

De twee beste opties op televisie zijn Ziggo en de Duitse zender RTL. Op internet zijn genoeg streams te vinden om de race te volgen.