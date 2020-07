Polestar 2 kopen? Dat doe je 'In Space'

Vroeger ging het als volgt als je een nieuwe auto wilde kopen: je ging naar de dealer in de buurt, kreeg vieze koffie uit de automaat, reed een obligaat rondje en werd afgepoeierd door een verkoper die alleen maar aan zijn eindejaarsbonus dacht. Dat gaat Polestar helemaal anders doen. Als je je wilt, kun je je elektrische Polestar 2 online bestellen en wordt hij voor je deur afgeleverd. Maar je kunt ook naar een Polestar Space rijden.



Polestar Space: verschillen met een dealer

Als je de Polestar in het echt wilt ervaren, opent het Zweeds-Chinese merk op vier plekken in Nederland Polestar Spaces: in Amsterdam, Rotterdam, Leidschendam en Eindhoven. De Polestar Spaces in Eindhoven en Rotterdam gaan op 25 juli open. Op dezelfde dag opent ook de pop-up space in Leidschendam. Amsterdam volgt later dit jaar.



De Polestar Spaces staan niet volgepropt met auto's, maar zijn minimalistisch ingericht. De hijgerige verkoper maakt plaats voor een specialist, die beschaafd een stapje opzij zet als je geen zin hebt in zijn praatjes. Deze specialist werkt niet op commissiebasis. De koper hoeft niet naar een space te gaan om de auto daadwerkelijk te kopen. Dat kan hij na een proefrit gewoon thuis doen, achter de computer.



Mijn schoonmoeder heeft er ook een



De Polestar-spaces hebben geen felle tl-balken, maar speciaal ontwikkelde lichtboxen, waardoor je volgens Polestar de uitstraling van een fotostudio krijgt. De ruimtes zijn bovendien multifunctioneel, er kunnen ook lezingen en exposities worden gehouden. We zijn benieuwd wat de gevolgen zijn als de verkoper “mijn schoonmoeder rijdt er ook een" roept of even tegen de bandjes schopt.



Polestar 2 levering



Polestar heeft op dit moment twee modellen: de Polestar 1 plug-in hybride en de Polestar 2. De levering van de elektrische Polestar 2 komt binnenkort op gang: de eerste exemplaren voor Nederland staan op de boot vanuit China. De Polestar 2 heeft een vermogen van 408 pk, een koppel van 660 Nm en een rijbereik van 470 kilometer. De prijs is 59.800 euro.