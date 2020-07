Subsidie op elektrische auto's voor particulieren. Hoe werkt het?

De overheid wil elektrisch rijden stimuleren. Dat gebeurt al jaren door leaserijders allerlei voordelen te geven, maar nu ook door middel van een subsidie voor particulieren (de Subsidie Elektrische Personenauto's Particulieren, of SEPP), die je vanaf 1 juli kunt aanvragen. De eenmalige subsidie geldt voor zowel nieuwe als gebruikte EV's. Als je een nieuwe koopt (of private leaset), kun je 4000 euro van de overheid krijgen. Voor een tweedehands exemplaar ligt het subsidiebedrag op 2000 euro.

Kom je in aanmerking voor de subsidie?

Wil je in aanmerking komen voor de subsidie? Dan moet je eerst kijken naar de volgende voorwaarden. Want je kunt alleen subsidie krijgen voor een volledig elektrische auto met een actieradius van minimaal 120 kilometer. Eentje die als elektrische auto is gebouwd (dus niet is omgebouwd) en een oorspronkelijke catalogusprijs heeft tussen de 12.000 en 45.000 euro. Een tweedehands Tesla voor 44.999 euro valt dus buiten de boot omdat hij nieuw meer kostte. Verder geldt de subsidie alleen voor auto's die je bij een door de RDW erkend bedrijf koopt. Als je de subsidieaanvraag niet zelf doet, maar uitbesteedt aan het autobedrijf moet je hen machtigen.

Een lijst met alle modellen die in aanmerking komen, vindt je op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Hoe vraag je de subsidie aan?

Belangrijk om te weten is dat de subsidie alleen voor particulieren geldt die een auto kopen of private leasen. De subsidie is pas aan te vragen nadat je de koop- of leaseovereenkomst hebt gesloten; alleen overeenkomsten met een datum op of na 4 juni 2020 komen in aanmerking. Je kunt de subsidie aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Doe dit binnen 60 dagen na het tekenen van je koop- of leasecontract.

Hoe zit het met private lease?

Je krijgt dus ook subsidie voor een elektrische auto met private lease. Het contract moet minimaal vier jaar duren. Hoeveel scheelt dat per maand? 4000 euro verdeeld over 48 maanden is 83,33 euro per maand. Je ontvangt dit bedrag in maandelijkse termijnen op je bankrekening over een periode van vier jaar. Het is mogelijk om in de koop- of leaseovereenkomst een ontbindende voorwaarde op te nemen, dat je van koop of lease kunt afzien als je geen subsidie krijgt.

Tot wanneer geldt de subsidie op elektrische auto's?



Zoals gezegd is het subsidiebedrag 2000 of 4000 euro, afhankelijk van of je een gebruikte of nieuwe EV koopt of private leaset. De subsidie loopt van 1 juli 2020 tot 1 juli 2025, of totdat de subsidiepot leeg is. Voor 2020 zit daar 17,2 miljoen euro in, waarvan 10 miljoen voor nieuwe auto's bestemd is en 7,2 miljoen voor gebruikte auto's. De jaarbudgetten voor 2021 en later worden nog door de overheid vastgesteld.

Welke fabrikanten verdubbelen de overheidssubsidie?

Voordelig is ook dat diverse fabrikanten al hebben aangegeven de overheidssubsidie te zullen verdubbelen. Onder meer MG - dat in Nederland de elektrische ZS EV levert - doet er 4000 euro bovenop, en ook Renault en Nissan vullen de subsidie aan tot 8000 euro als je daar een nieuwe elektrische auto koopt. Mogelijk gaan meer importeurs dat doen, dus ga online zeker even shoppen voordat je een besluit neemt.