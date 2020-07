Opgefriste Volkswagen Tiguan (2020) krijgt hybride techniek

Volkswagen kan dik tevreden zijn over de resultaten die de compacte SUV Tiguan boekt. Alleen in 2019 werden er al 911.000 verkocht, en sinds de introductie van het model in 2007, zijn dat er zelfs al meer dan 6 miljoen. Maar de huidige (tweede) generatie van de Tiguan is inmiddels 4 jaar, en dus werd het tijd voor de obligate facelift.

De Tiguan wil een kleine Touareg zijn

De vernieuwde Volkswagen Tiguan is herkenbaar aan zijn imposante neuspartij. De grille is dieper in de voorbumper getrokken, waardoor de Tiguan nu wel op een kleine Touareg lijkt. Ook de koplampen zijn vernieuwd, met een opvallender tekening van de dagrijverlichting en een naar achteren getrokken streepje 'eye-liner' à la de Golf 8. Aan de achterzijde zien we eveneens nieuwe lichtunits, terwijl de modelnaam Tiguan nu in afzonderlijke letters wordt uitgespeld op de achterklep.

Tiguan eHybrid komt 50 kilometer ver op een acculading

Kijk je onder het rechter achterlicht van de vernieuwde Volkswagen Tiguan, dan zie je daar mogelijk het e-Hybrid embleem. En dat is misschien wel het belangrijkste nieuws van deze tussentijdse modelwijziging: de SUV komt nu inderdaad ook als plug-in hybride (PHEV) op de markt. Volkswagen De Tiguan eHybrid beschikt over een viercilinder turbobenzinemotor die gekoppeld is aan een elektromotor. Samen leveren ze een systeemvermogen van 245 pk. Het accupakket is groot genoeg voor een volledig elektrische actieradius van 50 kilometer (WTLP).

Multimedia en veiligheid weer helemaal up-to-date

Net als bij de Golf 8 en de vernieuwde Arteon, wordt ook het interieur van de Tiguan voor een groot deel gedigitaliseerd. Centraal is een groot aanraakscherm in het dashboard geplaatst, dat de taken van traditionele knoppen grotendeels overneemt. Daarnaast krijgt de Tiguan het nieuwe MIB3-multimediasysteem, waarbij de online-functies verder zijn uitgebreid. Ook de veiligheidsuitrusting ging erop vooruit: de Tiguan wordt leverbaar met Travel Assist, dat - met de hulp van adaptieve cruisecontrol en actieve rijstrookassistent - de besturing en het gasgeven en remmen deels uit handen neemt.

Vernieuwde Tiguan in oktober in Nederland

De vernieuwde Volkswagen Tiguan komt dit najaar naar Nederland; in oktober is de SUV bij de dealer te aanschouwen. Uiteraard worden naast de eHybrid nog tal van benzine- en dieselvarianten aangeboden, en ook de langere Tiguan Allspace blijft als vanouds leverbaar.