Allereerst over de naam Ineos Grenadier. Waar Ineos op slaat, weten we niet. Maar Grenadier is de naam van de Londense pub, waar het idee ontstond voor een nieuw automerk. Een aantal vrienden zat bier te drinken en treurde over het heengaan van de oude Land Rover Defender, terreinbeul par excellence. Toen kwamen ze op het idee om zelf een terreinwagen te gaan bouwen. Alleen lijkt hij wel héél erg op .... juist. Ineos is niet bang dat Land Rover hen voor de rechter speelt wegens plagiaat, daarvoor zijn de verschillen naar eigen zeggen te groot. We rest our case ...



Ineos Grenadier krijgt een ladderchassis



Vorm volgt functie, zeggen ze bij Ineos. De Grenadier wordt een echte offroad-auto, met vierwielaandrijving, een ladderchassis en lage gearing. Toch is de Grenadier geen compromisloze auto, zoals de oude Defender. Ineos belooft dat de auto prima geschikt is voor dagelijks gebruik. De Grenadier kan een aanhanger van 3,5 ton trekken. De auto zit zo doordacht in elkaar dat je ook als niet-geoefend sleutelaar makkelijk reparaties kan uitvoeren.



Motoren van BMW



Het lijkt wel alsof ze bij Ineos terug in de tijd gaan. Niets wijst op alternatieve aandrijflijnen. Een elektrische Ineos Grenadier staat bijvoorbeeld niet in de planning. Alle motoren worden zescilinders, die geleend worden van BMW. Dat betekent dat de Inos Grenadier waarschijnlijk de 340 pk sterke zes-in-lijn benzine- én dieselmotor krijgt uit onder meer de BMW X5.



Komt de Ineos Grenadier naar Nederland?



Dat is wel de bedoeling, maar de productie start pas eind 2021. De overheid is er ongetwijfeld als de kippen bij om deze 4WD-reus te beboeten met torenhoge CO2-boetes en een hoge wegenbelasting. De Ineos Grenadier komt ook als pick-up op de markt. Wat de prijs wordt, is nog niet bekend. De Ineos Grenadier wordt gebouwd bij Magna Steyr.