Gefacelifte Bentley Bentayga ligt iets beter op het netvlies

Meestal hebben facelifts niet veel om het lijf. Anders ingedeeld koplampje hier, extra chroomstripje daar. Maar niet bij de Bentayga. De flinke vierwielaandrijver - die begin 2016 op de markt kwam - is uitgebreid onder het mes gegaan. Volgens Bentley is ieder paneel van de carrosserie anders.

Grotere gaasgrille aan de voorkant

Om aan de voorkant te beginnen: de gaasgrille van de Bentayga is groter geworden, staat minder ver achterover en sluit nu direct aan op de motorkap. Daarnaast zijn de koplampen - die nu ovaler zijn - 3 centimeter naar boven geplaatst. In de buitenste lichtunits is het ronde vlakje in carrosseriekleur verdwenen. Daarachter zit bij de huidige Bentayga de sproeier voor de koplampen.

De ovalen van de Bentley Continental GT

Via de flanken - waar de roosters achter de voorwielen groter zijn geworden - komen we bij de achterzijde uit, waar de Bentayga het meest is veranderd. Hij heeft niet langer een rechthoekige achterlichten, die in tweeën worden gesneden door de kofferklep, maar de elliptische units van de Continental GT. Het verschil is ook dat de kofferklep nu veel breder doorloopt, net als bij de Audi Q7.

Luchtroosters in de vorm van Bentley-vleugels

Het dashboard van de Bentley Bentayga is in grote lijnen gelijk gebleven. Alleen op de middenconsole kun je echt zien dat er iets is veranderd. Er zit nu een groter infotainmentscherm, met daarboven niet langer twee ronde uitstroomopeningen, maar een rooster uit één geheel in de vorm van de Bentley-vleugels.

Bentley Bentayga met nóg meer beenruimte

De Bentley Bentayga is er als vijfzitter, vierzitter (met twee aparte stoelen op de tweede zitrij) en zevenzitter. Achter in de suv zat je al nooit om beenruimte verlegen, maar de techneuten bij Bentley vonden het kennelijk toch niet genoeg. Daarom is er in de vierzitter 3 centimeter aan beenruimte bijgekomen.

Twinturbo V8 met 550 pk

Op motorgebied liet Bentley alles bij het oude. De vernieuwde Bentayga is er voorlopig alleen met een 4,0-liter twinturbo V8 met 550 pk en 770 Nm. Wonderlijk genoeg roemt Bentley het "indrukwekkende brandstofverbruik" van de achtcilinder, dat op een zeker niet indrukwekkende 1 op 7,5 ligt. Ach, je moet wat over hebben voor een 0-100-sprint in 4,5 seconden en een top van 290 km/h.

Bentley Bentayga Hybrid en Speed

Wil je bij de pomp wél de hand op de knip houden, dan moet je wachten totdat Bentley de Bentayga Hybrid introduceert. Volgens de fabrikant wordt de grote plug-in hybride zijn meest efficiënte model ooit. Aan de andere kant komt er ook nog een Bentley Bentayga Speed op de markt; met de bekende 6,0-liter twinturbo W12 aan boord.