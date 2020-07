Zien jullie de GS-trekjes van de nieuwe Citroën C4?

"Het ontwerp van de nieuwe C4 en ë-C4 is typisch Citroën", schrijft Citroën. En dat is maar goed ook. Het zou raar geweest zijn als het ontwerp van de nieuwe C4 en ë-C4 typisch Ford was. De ontwerpers hebben in ieder geval met een schuin oog naar de Citroën Ami One Concept en 19_19 Concept gekeken, wat is terug te zien in de V-vorm van de dagrijverlichting. In de koplampen daaronder menen wij een designtrekje van de Citroën GS te ontdekken. Kijk maar eens goed naar de vorm ervan.

Iets groter dan de Volkswagen Golf

Omdat suv's en crossovers nou eenmaal ontzettend populair zijn, heeft Citroën van de C4 geen traditionele hatchback gemaakt. Het model staat wat hoger op de wielen en is uitgevoerd met van die kunststof randen om de wielkasten en langs de dorpels. In de optielijst staan lichtmetalen wielen tot 18 inch groot. Qua formaat is de Citroën C4 heel iets groter dan de nieuwe Volkswagen Golf: 8 centimeter langer, 1 centimeter breder, 7 centimeter hoger, met een 3,5 centimeter langere wielbasis.

Citroën C4 heeft coupé-achtige GS-lijn

Het ontwerp van de Citroën C4 doet bijna coupé-suv-achtig aan, met een sterk aflopende daklijn en een achterspoiler. Volgens Citroën is ook dat een knipoog naar de GS. Effect op de bagageruimte lijkt het design niet te hebben. In de kofferbak is gewoon ruimte voor 380 liter, wat vergelijkbaar is met wat een Volkswagen Golf kan meenemen.

Interieur met minimalistisch design

Het interieur van de aankomende Citroën is fraai minimalistisch van opzet. De bestuurder kijkt uit over twee beeldschermen (een digitaal instrumentarium en een infotainmentdisplay), maar kan belangrijke functies, zoals de airco, gewoon met fysieke knoppen bedienen (waarvoor hulde, Citroën). Daarbij is er een head-up display beschikbaar. Geinige wereldprimeur (aldus Citroën) is de Citroën Smart Pad Support. Dat is een uitschuifbare lade voor de passagier, waarop tijdens het rijden een tablet geplaatst kan worden.

Volledig elektrische Citroën ë-C4

De volledig elektrische Citroën ë-C4 heeft de aandrijflijn van de Peugeot e-208. Hij koppelt dus een 136 pk en 260 Nm sterke elektromotor aan een 50-kWh batterij voor een actieradius van zo'n 350 kilometer. Als de ë-C4 aan een 100-kW laadstation wordt gehangen, zit de batterij na een half uur alweer voor 80 procent vol.

Benzine- en dieselmotoren

Verder levert Citroën de C4 ook in benzine- en dieselvorm, met handgeschakelde zesbak of achttraps automaat. Op benzinevlak is er de keuze uit drie motoren: met 100 pk, 130 pk of 155 pk. De twee diesels produceren 110 pk en 130 pk.

Wat zijn Progressive Hydraulic Cushions?

Citroën heeft niet meer zijn hydropneumatische veersysteem om mee te schermen, maar toch moet de C4 bovengemiddeld comfortabel zijn. Dankzij zijn onderstel met Progressive Hydraulic Cushions (normale veren en dempers met hydraulische stops) en Advanced Comfort-stoelen met extra dik schuim om doorzakken te voorkomen.