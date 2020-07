Basismodel Porsche Taycan heeft alleen achterwielaandrijving

De Porsche Taycan werd in 2019 geïntroduceerd en was er tot nu toe in drie vierwielaangedreven smaken. Aan de top van de Taycan-reeks staat de Turbo S, die liefst 761 pk sterk is en in 2,8 seconden (!) naar 100 km/h gaat. Daaronder staan de Turbo met 680 pk en de 4S met 530 pk. Die laatste is echter ook als Performance Battery Plus te bestellen. Dan heeft hij 571 pk en krijgt hij een grotere batterij mee (93,4 kWh), die goed is voor een actieradius van maximaal 463 kilometer.

Actieradius van bijna 500 kilometer

Voor de Porsche Taycan zonder toevoeging zijn ook de 79,2- en 93,4-Kwh batterij leverbaar. Die eerste geeft de instapper een actieradius van 414 kilometer (gekoppeld aan een 408 pk sterke elektromotor op de achteras). Als je voor de Performance Battery Plus-optie kiest, stijgt het maximale bereik naar 489 kilometer en het vermogen van de elektromotor naar 476 pk. De achterwielaangedreven Taycan gaat in 5,4 seconden naar 100 km/h en haalt een top van 230 km/h.

Porsche Taycan 4S bestverkopende model

Wij reden de Porsche Taycan 4S en Porsche Taycan Turbo begin dit jaar en waren enorm onder de indruk. Volgens Porsche is de Taycan 4S met Performance Battery Plus-optie momenteel de bestverkopende variant van de elektrische sportsedan (vierdeurs coupé, zo u wilt). Wanneer de achterwielaangedreven Porsche Taycan naar Nederland komt, is nog niet bekend. Hij komt eerst in China op de markt.