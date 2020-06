De facelift van de Audi Q5 is uiteraard vrij subtiel: de grille is wat platter en breder geworden, de luchtinlaten ernaast zijn iets anders vormgegeven, de koplampen hebben een andere indeling gekregen en er zit nu een sierstrip tussen de achterlichten. Een primeur, aldus Audi, zijn de achterlichten, die nu zijn voorzien van efficiëntere OLED-techniek.

Kies je achterlichten

Geinig: kopers van een Q5 kunnen straks kiezen uit drie lichtsignaturen voor de achterlichten, elk met een eigen coming home- en leaving home-functie. Een vierde design is alleen beschikbaar als de Dynamic-stand van het Audi Drive Select-systeem wordt ingeschakeld. Als een andere auto binnen twee meter van een geparkeerde Q5 komt, lichten de OLED-achterlichten op als waarschuwing.

Geen draai-drukknop meer

De grootste wijziging in het interieur van de Audi Q5 heeft te maken met het scherm van het MMI-infotainmentsysteem. Dat is iets groter geworden en kan nu niet meer worden aangestuurd met de traditionele draai-drukknop (die is weggelaten). De bediening gaat alleen nog via het touchscreen of via stemcommando's.

Audi Q5 'praat' met omgeving

Audi heeft een aantal car-to-x-functies in de vernieuwde Q5 geïntegreerd. Dat betekent simpel gezegd dat de auto met de weginfrastructuur 'praat', waardoor hij kan aangeven waar vrije parkeerplaatsen zijn en hoe hard je moet blijven rijden om bij het volgende verkeerslicht groen te krijgen. DAB+ en Amazon Alexa zijn standaard op de Audi Q5.

Sportonderstel of adaptieve luchtvering

Op het gebied van onderstel is er veel te kiezen in de optielijst. Naast het standaardonderstel is er ook een wielophanging met instelbare dempers, een sportonderstel of adaptieve luchtvering. Met Audi Drive Select hebben bestuurders de keuze uit maximaal zeven rijmodi. De Audi Q5 staat op 17-inch lichtmetalen wielen. Optioneel is tot 21 inch beschikbaar.

Alleen als plug-in hybride

Audi haalt de opgefriste Q5 eind dit jaar naar Nederland, uitsluitend als plug-in hybride met 299 pk of 367 pk. Zoals dat gaat tegenwoordig komt het model eerst op de markt als Edition One. Wat die gaat kosten, is nog niet bekend, want de precieze specificaties en prijzen van de vernieuwde Audi Q5 worden later bekendgemaakt.