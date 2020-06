Leaserijders, jullie nieuwe Polestar 2 is gearriveerd!

Polestar was ooit het performancelabel Volvo, maar werd in 2017 als zelfstandig merk 'afgesplitst' van het moedermerk. De Polestar 1 fungeert als 'halo car' voor de nieuwe fabrikant. De hybride-coupé is qua design gebaseerd op de Volvo Concept Coupé uit 2013 en heeft een gecombineerd vermogen van 609 pk en 1000 Nm koppel. Er worden maximaal 1500 stuks van de Polestar 1 gebouwd. In Nederland kost hij bijna 160.000 euro.

Tesla Model 3-concurrent

Dan is er de Polestar 2, die een belangrijke concurrent van de Tesla Model 3 moet worden. Hij is eveneens gebaseerd op een studiemodel van Volvo: de 40.2. Die had eigenlijk de opvolger van de Volvo V40 moeten worden, maar is doorgeschoven naar Polestar. De Polestar 2 is er vanaf 59.800 euro. En daarmee zit hij iets boven de Tesla Model 3 Long Range, die voor 58.980 euro in de prijslijst staat.

Polestar 2 haalt bereik 470 kilometer

Laten we ze dus eens vergelijken. De Polestar 2 heeft een vermogen van 408 pk en een batterij van 78 kWh, waarmee hij een actieradius heeft van maximaal 470 kilometer. Zijn Amerikaanse concurrent is sterker (476 pk), heeft een iets kleinere batterij (75 kWh), maar haalt op papier een bereik van 560 kilometer.



Caravan trekken



Goed nieuws voor de caravantrekkers. De Polestar 2 is optioneel te bestellen met een trekhaak en mag een geremde aanhangwagen van 1500 kilo trekken. Veel elektrische auto's mogen dat niet, maar de Tesla Model 3 wel. Hij is er eveneens met een trekhaak, waaraan niet meer dan 910 kilo mag hangen. Op dat gebied wint de Polestar dus.

Volvo XC40 Recharge



De Polestar 2 staat overigens op het platform van de Volvo XC40. Die komt binnenkort ook als XC40 Recharge op de markt. Hij heeft dan de elektrische aandrijflijn van de Polestar 2, met een vermogen van 408 pk en een actieradius van ruim meer dan 400 kilometer. Volvo zet de XC40 Recharge scherp in de markt. Zijn vanafprijs ligt op 59.900 euro.