Top en flop: Het goede en slechte nieuws van week 26

+ Top: de nieuwe Opel Mokka

Wij vinden de nieuwe Opel Mokka een bijzonder geslaagde creatie! Met zijn Manta-neus is het hartstikke leuke verschijning, en zijn hypermoderne interieur met grote tft-schermen maakt de auto alleen nog maar nóg verleidelijker. En hij komt er ook als volledig elektrische Mokka-e, met een 136 pk sterke elektromotor en een actieradius van 332 km. De techniek is identiek aan die van de elektrische DS 3 Crossback en Peugeot 208 en 2008. We moeten nog wel even geduld hebben op de nieuwe Opel Mokka: pas begin 2021 staat hij bij de dealers. En trouwens ook met verbrandingsmotoren.

+ Top: eindelijk 3-fase laden met de Jaguar I-Pace

Belangrijkste nadeel van de Jaguar I-Pace was zijn tergend trage laadsnelheid. Daar komt nu verandering in: voorzien van verbeterde elektrotechniek, is de I-Pace geschikt voor 3-fase laden. Zo kun je bij een 100 kW snellaadstation in een kwartiertje tijd tot 127 kilometer 'bijtanken'. Een zeer welkome verbetering, wat de Jaguar I-Pace weer een stuk interessanter maakt voor elektro-kilometervreters die anders nooit een Jaguar hadden overwogen.

+ Top: de Mercedes-AMG One rijdt!

In 2017 maakten we kennis met de 1000 pk sterke Mercedes-AMG Project One. Een conceptcar, die in een kleine oplage en voor dik 2 miljoen euro gebouwd zou gaan worden. Sindsdien bleef het akelig stil rond de productieversie van de One - door problemen met de op Formule 1-techniek gebaseerde hybride aandrijflijn liep de ontwikkeling grote vertraging op. Maar de 1,6-liter turbomotor loopt, zelfs tot wel 11.000 toeren! Dat heeft onze spionagefotograaf (op veilige afstand) aan den lijve ondervonden. De Mercedes-AMG One lijkt dan toch eindelijk werkelijkheid te worden.

- Flop: JD Power en de beroerde bouwkwaliteit van Tesla

Bij JD Power houden ze bij welke auto's het op betrouwbaarheidsgebied goed doen en welke niet. Deze week zijn de resultaten van het laatste tevredenheidsonderzoek onder Amerikaanse automobilisten gepubliceerd, en daarin prijkte Tesla op de allerlaatste plaats. Dat komt niet als een verrassing. Tesla maakt heus wel stappen in de juiste richting, maar berichten over loszittende stuurwielen helpen niet bij de tevredenheid van de Tesla-klant. Overigens had JD Power van Tesla geen officiële goedkeuring gekregen om het merk mee te nemen in de enquête.

- Flop: McLaren roept om financiële hulp

McLaren verkeert in zwaar weer. Door de coronacrisis lopen de verkopen van straatmodellen als de 570, de 720 en Senna uiterst stroef en de inkomsten uit de Formule 1 ... Tja, die zijn er niet. De Britse fabrikant heeft 30 procent van het personeel moeten ontslaan, en een groep investeerders houdt een financiële injectie tegen. Daardoor kunnen toeleveranciers niet betaald worden. "Als dit conflict niet meteen wordt opgelost, gaan we failliet", aldus het bedrijf. Een discussie die helaas in de rechtszaal moet worden uitgesproken ...



- Flop: post-coronadrukte maakt het verkeer weer een stuk onveiliger

Natuurlijk is het fijn dat de coronarichtlijnen worden versoepeld. Maar het heeft ook nadelen. Verwacht wordt dat veel ov-reizigers voor de auto zullen kiezen, om contact met andere reizigers te vermijden. Gevolg: het wordt veel drukker op de weg - zelfs tot 30 procent méér weggebruikers dan voor de corona, zegt de Mobiliteitsalliantie. En waar het druk is, zit een ongeval in een klein hoekje. Na een rustige paar maanden voor de verzekeringsmaatschappijen en autoschadebedrijven, kunnen deze branches zich alvast opmaken voor een inhaalslag ...