Eagle Lightweight GT is de ultieme Jaguar E-Type

Eagle is een Engels bedrijf dat zich specialiseert in het restaureren van klassieke Jaguar E-Type's. Maar het doet inmiddels meer dan dat. Eagle ontwikkelt ook verbeterde versies van de E-Type; een beetje zoals het Amerikaanse bedrijf Singer doet met Porsche 911's. Door de jaren heen bracht Eagle onder meer de Speedster op de markt, de Low Drag GT en de Spyder GT.

Lichtgewicht carrosserie van aluminium

De Low Drag GT is een recreatie van een E-Type-racewagen, waarvan Jaguar in 1962 slechts één exemplaar bouwde. De nieuwe Eagle Lightweight GT is losjes gebaseerd op zijn opvolger: de eerder genoemde Jaguar E-Type Lightweight. In de basis was dat een E-Type Convertible, maar dan met een lichtgewicht carrosserie van aluminium, een hardtop en een gestript interieur.

Met de hand gevormde bodypanelen

Eagle baseert zijn Lightweight GT op een volledig gestript chassis van een Jaguar E-Type Series I. De koets wordt vervolgens opgetrokken uit nieuwe, met de hand gevormde aluminium panelen, waaraan specialisten meer dan 2500 uur werken. De vorm van de carrosserie is subtiel gewijzigd ten opzichte van de originele Lightweight. Dit om de aerodynamica te verbeteren.

In minder dan 5 seconden naar 100 km/h

Voor de aandrijving zorgt een door Eagle ontwikkelde 4,7-liter zes-in-lijn, die 380 pk en 508 Nm produceert. Hij is gekoppeld aan een originele, maar verbeterde handgeschakelde vijfbak van Jaguar. Volgens Eagle moet de Lightweight GT in minder dan 5 seconden naar 100 km/h kunnen sprinten. De topsnelheid van de auto ligt op 273 km/h.

Eagle Lightweight GT is bijzonder luxueus

De originele E-Type Lightweight was een gestripte racewagen. Eagle heeft de Lightweight GT echter voorzien van een prachtig en luxueus interieur, met daarin onder meer airconditioning. En toch weegt de bijzondere sportwagen niet meer dan 1017 kilo (droog). Eagle heeft gewicht bespaard door onder meer gebruik te maken van titanium, magnesium en Inconel.

Prijskaartje met zes nullen erop

Een prijs geeft Eagle niet op voor de Lightweight GT. Maar gezien het feit dat het zo'n 8000 manuren kost om er een te bouwen, zal op het prijskaartje vast een bedrag met zes nullen staan. De Eagle Low Drag GT zit zo rond de miljoen euro, dus moet je ook voor de Lightweight GT ongetwijfeld diep in de buidel tasten.