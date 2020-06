'De kwaliteit van Tesla is zwaar onder de maat'

Iedereen die een beetje het autonieuws bijhoudt, zal de verhalen over de gebrekkige bouwkwaliteit van Tesla kennen. YouTube staat zelfs vol met video's van kersverse Tesla-eigenaren die een rondje om hun trotste bezit maken en alle productiefouten aanwijzen. Dat gaat van krassen in de lak tot carrosseriedelen die niet aansluiten en van piepjes en kraakjes tot onderdelen die gewoon missen. Recent liet een Model 3-bestuurder zelfs foto's zien van zijn stuur, dat onderweg gewoon losschoot.

Kwaliteit in de eerste drie maanden

Over de JD Power Initial Quality Study … Daarmee wordt gemeten wat de kwaliteit van een auto is in de eerste drie maanden na levering. De gemiddelde score ligt op 166 problemen per 100 auto's. Dodge en Kia staan met z'n tweeën op plaats één met 136 problemen per 100 auto's. Tesla doet het veel en veel slechter, met 250 problemen per 100 auto's. Andere merken die boven de 200 problemen scoren zijn Mercedes-Benz (202), Volvo (210), Audi (225) en Land Rover (228).

Tesla gaf als enige merk geen toestemming

En de resultaten van Tesla zijn mogelijk nog slechter (of iets beter). JD Power heeft onderzoek gedaan onder 87.282 autokopers in alle vijftig staten van de VS. In vijftien staten is daarvoor echter toestemming nodig. Toestemming die Tesla als enige merk niet gaf. Volgens JD Power-directeur Doug Betts heeft zijn organisatie gelukkig genoeg informatie over Tesla weten te verzamelen in de vijfendertig andere staten.

De volledige JD Power-lijst: