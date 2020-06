Corona-regels: mag je naar Frankrijk op vakantie?

In Frankrijk mag je gewoon met je gezin in een auto reizen. Ga je op pad met mensen van buiten het huishouden, dan is het raadzaam om mondkapjes te dragen. Tankstations langs de snelweg zijn open en de meeste openbare toiletten ook.

Reizen met het openbaar vervoer kan ook, maar het dragen van een mondkapje is verplicht. In de regio Parijs is het openbaar vervoer tijdens de spits vooralsnog alleen toegankelijk voor werkenden in het bezit van een werkgeversverklaring. In Frankrijk moet je 1 meter afstand houden.

Wordt het een leuke vakantie in Frankrijk?

Je moet het zelf leuk maken en afhankelijk van je wensen en plannen, goed je huiswerk doen. Attractieparken, musea, theaters, concertzalen en bioscopen zijn open, maar kijk van tevoren even op de website voor de eventuele beperkingen die er gelden. Je mag in Frankrijk ook weer naar het strand, maar lokale autoriteiten kunnen anders besluiten vanwege de drukte.



Campings mogen open voor dagbezoek en overnachten, en het gedeelde sanitair ook. Vraag dat voor de zekerheid even na bij de camping in kwestie. Hotels ontvangen ook toeristen, maar wederom geldt: er kunnen beperkingen zijn.

Grote evenementen met vijfduizend of meer bezoekers, zijn in Frankrijk verboden tot 31 augustus.

Reisadvies Frankrijk: hier moet je ook aan denken!

Corona of niet, als je naar Frankrijk gaat, is het mogelijk dat je een milieusticker nodig hebt. Of en wanneer je zo’n Certificat Qualité de l'Air (CQA) moet hebben, kun je vinden op de website van de ANWB.

Spullen die je verplicht in de auto moet hebben, zijn de gevarendriehoek en het veiligheidshesje. Let op: het is verboden om op de snelweg een gevarendriehoek te gebruiken. Sinds mei 2020 is een alcoholtest niet meer verplicht in de auto.

In Frankrijk wordt op de meeste snelwegen tol geheven. Vaak kun je met contant geld betalen, maar het is aan te raden om altijd een creditcard bij je te hebben. Wil je snel door de tolpoortjes heen, dan kun je ook een elektronische tolbadge kopen. Die is onder meer te krijgen bij de ANWB-winkels.

Dit bericht is samengesteld met informatie van de ANWB Reiswijzer en het Ministerie van Buitenlandse Zaken.