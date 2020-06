Nieuwe Volkswagen Arteon krijgt cockpit die hij verdient

Om met het interieur te beginnen: dat heeft standaard het grote (12,5 inch), volledig digitale instrumentarium. Maar ook het dashboardontwerp, de luchtroosters, de middenconsole, de bekledingsmaterialen en de deurpanelen zijn nieuw. Daarmee krijgt de Arteon ook vanbinnen een eigen smoel - en dat verdient hij ook. Er is één maar: de bediening is ook helemaal digitaal, à la Volkswagen Golf 8.



Het ziet er super gelikt uit, maar over de bedieningsvriendelijkheid lopen de meningen uiteen. Vooral de zogenaamde slider voor de temperatuurregeling kan ons niet overtuigen. En wanneer we bij de Golf de hulp van de spraaksturing inriepen, leek hij vaak een beetje doof. En doof kan de Arteon-rijder zelf ook makkelijk worden. Gewoon de configurator opzoeken en een vinkje zetten achter het speciaal voor de Arteon ontwikkelde geluidssysteem van Harman/Kardo. Dat toetert je met mind blowing 700 watt in je oren ...

'Licht wordt het nieuwe chroom'



De wijzigingen aan de buitenkant zijn bij de gewone Arteon niet al te schokkend. De ledbalken in de koplampen zijn dunner geworden. Tegen meerprijs kun je de led-dagrijverliching tot in de grille laten doortrekken. "Zo wordt licht het nieuwe chroom", aldus Volkswagen. Klinkt chic, maar we hadden liever gezien dat de Arteon standaard volledige led-verlichting had gehad. Verder zien we aan weerszijden van de bumpers andere luchthappers.



Breed in de heupen



Bij de Volkswagen Arteon Shooting Brake zit het nieuws natuurlijk aan de achterkant. Vanaf de B-stijl is de daklijn verder naar achteren doorgetrokken, om te eindigen in een flinke spoiler boven de achterruit. Verder is de Arteon Shooting Brake lekker breed in de heupen, wat hem een stoere aanblik geeft.



Heeft de Arteon Shooting Brake meer ruimte?

Heeft de nieuwe carrosserievorm ook nog praktisch nut? Jawel, al moet je je daar niet al te veel van voorstellen. Met de achterbank in positie heeft de gewone Arteon 563 liter bagageruimte, in de Shooting Brake kunnen je twee literpakken melk meer meenemen. Als je de de achterste zitplaatsen opoffert, worden de verschillen groter: dan staat het 1632 tegen 1557 liter, in het voordeel van de Shooting Brake.

Arteon nu ook als stekkerhybride



Technisch is er ook het nodige nieuws onder de zon. De komst van een plug-in hybride variant is daarvan het belangrijkst. De Arteon en Arteon Shooting Brake eHybrid krijgen een 218 pk sterke hybride aandrijflijn. Wat de actieradius op de lithium-ionaccu's is, vermeldt Volkswagen nog niet. Bij de Passat met dezelfde aandrijflijn is dat 56 kilometer, en rond die waarde zal de Arteon ook wel uitkomen.

Twee benzinemotoren



Wie geen elektromotoren blieft, kan terecht bij de Arteon en Arteon Shooting Brake 2.0 TSI. Diens viercilinder tweeliter benzinemotor heeft 190 pk en tussen 1500 en 4100 tpm is 320 Nm koppel beschikbaar. De extra hoge compressieverhouding zorgt volgens Volkswagen voor een verbruiksreductie van maximaal 10 procent.

Dikste Volkswagen Arteon krijgt 320 pk



De allerdikste Arteon en Arteon Shooting Brake krijgen de magische R achter de naam. Die staat voor onder meer een tweeliter TSI-motor met 320 pk en 420 Nm. Een zeventraps DSG hoort ook tot het pRet-pakket, evenals vierwielaandrijving met R-Performance Torque Vectoring. Hiermee worden de aandrijfkrachten over de individuele wielen verdeeld. Leuk om over te mijmeren wanneer je met 100 km/h over de A28 sukkelt ...

Citroentjesfrisse diesel voor de nieuwe Arteon



Niet doorvertellen, maar over enige tijd worden de twee Arteons ook leverbaar met een dieselmotor. Hij levert 200 pk, en dankzij de hulp van twee SCR-katalysatoren met elk z'n eigen AdBlue-injectie clsimt Volkswagen een stikstofreductie tot 80 procent. Dat klinkt bijna als citroentjesfris.



Semi-autonoom in de file



Je ontkomt er niet aan: bij modelvernieuwingen wordt er meestal ook weer een stel nieuwe veiligheidsregelneven leverbaar. In dit geval is dat Travel Assist, dat tot 210 km/h semmi-autonoom rijden mogelijk maakt. Het systeem neemt de juiste afstand tot voorliggers in acht en houdt de Arteon netjes tussen de lijntjes. Vooral bij filerijden is dat lekker, want een kop-staartje is zomaar gebeurd ... De slimme cruisecontrol van Travel Assist kenden we al: deze past de ingestelde snelheid automatisch aan als de wegomstandigheden of de borden daarom vragen.



Wanneer staat de nieuwe Arteon (2020) bij de dealer?



Wil jij je vakantiegeld wel stukslaan op een nieuwe Arteon of Arteon Shooting Brake? Dan moet je dat nog tot het najaar onder je matras houden, want pas dan staan de nieuwe Volkswagens bij de dealer. Tegen die tijd worden ook de prijzen bekendgemaakt.