Fout parkeren met een Rolls-Royce Ghost

Nu staat er al enige tijd regelmatig een recente Rolls-Royce Ghost voor de deur van het café. Niet altijd netjes in een parkeerhaven. Als er even geen plek is, zet de eigenaar de kostbare bolide op de stoep. Nu lijkt dat vrij asociaal, maar dat valt wel mee. Hij staat er eigenlijk niemand in de weg. Het is alleen verboden. Wat mij opviel was dat een fout geparkeerde Rolls-Royce een heel andere indruk maakt dan een fout geparkeerde Golf of Mitsubishi. Een Rolls straalt namelijk van verre al uit dat het bedrag van de bekeuring volledig opweegt tegen het illegale parkeergemak. Die paar tientjes boete zullen sowieso geen enkele indruk maken op de vermogende eigenaars van dit automerk.

Een Rolls-Royce maakt van iedere parkeerhandhaver die een bonnetje onder haar ruitenwissers schuift een nutteloze en zinloze sukkel. Wat een rust en wat een kalmte komt er in je leven als je vanwege je rijkdom totaal immuun bent geworden voor die meute van fanatieke landverraders op scootertjes. Heerlijk lijkt me dat.

Overal gratis parkeren in Amsterdam

Ikzelf vertoon altijd weer geconditioneerd panisch gedrag als ik mijn auto heel kort eventjes illegaal neerzet. Ik ren vervolgens mijn benen onder mijn lijf vandaan om maar zo snel mogelijk weer terug te zijn in mijn auto om een boete te ontlopen.

Ik moet ineens denken aan die man die mij wijsmaakte dat hij voor 1000 euro een vergunning had gekocht, zodat hij overal in Amsterdam gratis mocht parkeren. Ik wist helemaal niet dat zo’n vergunning bestond en dat doet-ie ook niet. De man reserveerde gewoon jaarlijks een mille voor parkeerbonnen. En met 1000 euro redde hij het meestal wel.

Wat is de lol van een nieuwe Rolls-Royce?

Mocht ik ooit de jackpot van de Staatsloterij winnen, dan trakteer ik mij zeker op een dergelijke parkeervergunning. Maar niet op een Rolls-Royce. Hoewel geen enkele andere auto zo sereen en superieur fout geparkeerd kan staan, zou ik mijn Staatsloterijfortuin er niet aan besteden. Ik vraag me serieus af wat een rijkaard in godsnaam doet besluiten om vandaag de dag een nagelnieuwe Rolls-Royce aan te schaffen. Er staan er zo’n 1200 geregistreerd in Nederland, maar ik schat dat de helft daarvan bestaat uit klassieke hebbedingen. Daar kan ik de lol nog wel van inzien. Maar een nieuwe?

In een recente Ghost of Phantom trek je een hoop bekijks, maar niet bepaald op een positieve manier. De zeldzame keren dat ik een Rolls-Royce in het wild zie rijden, richt mijn nieuwsgierigheid zich allereerst op de inzittenden en niet op de automobiel. Ik verwacht allang geen Maxima meer achter het stuur of op de achterbank. Eerder een overschatte voetballer, een vastgoedmagnaat met alleen lagere school of Nina Brink. Die laatste heb ik namelijk een keer daadwerkelijk waargenomen op de achterbank van haar Rolls, met naast haar die voormalige journalist die echt van haar schijnt te houden. Andere bestuurders kon ik helaas niet meteen thuisbrengen. Tot mijn grote spijt, want als je in een nieuwe Rolls met een Nederlands kenteken rijdt, moet je toch op de een of andere manier bekend zijn. Op z’n minst bij de politie. Ik heb heel gesoigneerde types achter het stuur zien zitten, maar ook types met een DNA-verwantschap met de familie Tokkie.

Veel jongere blondine op de bijrijdersstoel

De eigenaar van de fout geparkeerde Ghost bij mij om de hoek heb ik helaas nog steeds niet mogen aanschouwen. Ik ben echt heel nieuwsgierig hoe hij eruit ziet. Misschien is het wel die verlegen ogende oudere man met een kaal hoofd en een brilletje die ik niet lang geleden in hetzelfde type en dezelfde kleur auto zag rijden op de A2 bij Breukelen. Een overduidelijk veel jongere blondine die aan de veiligheidsriemen van de bijrijdersstoel was ontsnapt, lag toen in een bevallige pose om hem heen gedrapeerd. Krols in een Rolls, zeg maar.

Op de een of andere manier had ik niet het idee dat het hier zijn wettige echtgenote betrof. Maar ja, als je eenmaal een Rolls-Royce kan betalen, kun je je waarschijnlijk meerdere vormen van fout parkeren permitteren.

