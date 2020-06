Hoe het mislukte BMW i8-project begon

De BMW i8 geschiedenis begint in 2009. Economisch staat de wereld er bar slecht voor. De huizenmarkt ligt op z'n gat en de werkloosheid stijgt dagelijks naar een nieuwe recordhoogte. Maar in het najaar gaat de IAA in Frankfurt wel gewoon door: de auto-industrie geeft de burger hoop in bange dagen, met meer dan honderd primeurs op de show om het publiek op te beuren!

Een belangrijk thema is de toekomst. Die belooft iedereen voorspoed te brengen en – niet minder belangrijk - frisse lucht. Op de IAA van 2009 is de elektrificatie van de auto het gesprek van de dag.

BMW X1 en BMW 5-serie GT



BMW toont twee belangrijke nieuwkomers in Frankfurt. In de schijnwerpers staat de eerste generatie BMW X1 (test). Deze compacte suv zal uitgroeien tot een wereldwijde hit. Een vlieger die niet opgaat voor de tweede showstopper van het merk, de spiksplinternieuwe BMW 5-serie Gran Turismo (test). Op deze ruimtelijke crossover op basis van de 7-serie zit vrijwel niemand te wachten ...



BMW i8 Concept: Vision EfficientDynamics

De meest opvallende primeur op de BMW-stand is echter de Vision EfficientDynamics. Deze futuristisch ogende conceptcar dient als glazen bol: hij toont het IAA-publiek een toekomst waarin bescheiden verbruikscijfers en schone uitlaatgassen hand in hand gaan met spectaculaire sportwagenprestaties. De Vision EfficientDynamics is een gestroomlijnde 2+2-coupé met grote vleugeldeuren. Deze zijn gemaakt van transparant polyurethaan en zijn zo licht als een veertje. Ook bij de carrosserie van koolstofvezel en het chassis van aluminium is met een ernstige blik naar het gewicht gekeken.

“Schone uitlaatgassen gaan hand in hand met spectaculaire sportwagenprestaties.”

De ontwerpers van het studiemodel spendeerden vervolgens vele uren in de windtunnel. Zonder opvallend spoilerwerk, maar met een zo vloeiend mogelijke windgeleiding, is een extreem lage Cw-waarde van 0,22 bereikt. Zo’n lage luchtweerstand draagt bij aan het terugdringen van de verbruikscijfers. De Vision EfficientDynamics beschikt over een centraal geplaatste driecilinder turbodieselmotor met 163 pk, die wordt bijgestaan door twee krachtige elektromotoren. Deze putten hun kracht uit oplaadbare lithium-ionbatterijen met een capaciteit van 8,6 kWh. Ook al heeft de Vision EfficientDynamics een systeemvermogen van 356 pk en een gecombineerd koppel van 800 Nm - goed voor een honderdsprint in 4,8 seconden - de vierwielaangedreven glazen bol neemt genoegen met slechts 3,76 liter dieselolie op 100 kilometer (1 op 26,6).

BMW i8 specificaties: 362 pk en 320 Nm

Een mooie theorie, die BMW maar wat graag in de praktijk wil onderbouwen - de Vision EfficientDynamics wordt klaargestoomd voor productie. Op de IAA van 2013 schittert de spraakmakende BMW i8. Ook al zijn allerlei details van het studiemodel afgezwakt of verdwenen, zoals de opvallende transparante deuren, de stoelen achterin en de geprononceerde windgeleiders, de sportwagen oogt nog altijd futuristisch. Centraal in het aluminium chassis, onder het plaatwerk van koolstofvezel, heeft de driecilinder turbodiesel het veld geruimd voor een 1,5-liter benzinemotor, die samen met één elektromotor 362 pk en 320 Nm overbrengt op de achterwielen. Met een sprintje van 4,4 tellen naar de honderd, betreedt de i8 het territorium van de Porsche 911. En dat bij een opgegeven verbruik van slechts 1,8 l/100 km (1 op 55,6)!

BMW i8 wint van Porsche 911 Carrera

In Auto Review 9-2014 lukt het de BMW i8 zelfs om de onoverwinnelijk geachte Porsche 911 Carrera in een vergelijkende test naar het tweede plan te verwijzen. Spectaculair! Het heeft echter niet bijgedragen aan een glansrijke carrière, net zo min als zijn prijs: 150.000 euro voor een tweezitter met 1,5-liter driecilinder en een elektromotor, is voor de beoogde klandizie toch te veel van het goede. Deze week ging de BMW i8 uit productie, om in de fabriek ruimte vrij te maken voor een nieuwe lichting elektrische modellen. In zes jaar tijd zijn er iets meer dan 20.000 i8's gebouwd. Eén ding staat vast: als klassieker gaat de geavanceerde i8 een zonnige toekomst tegemoet.