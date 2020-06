Range Rover wordt 50 en brengt eerbetoon aan origineel

In 1970 - toen de eerste Range Rover werd geïntroduceerd - bestond de term Sports Utility Vehicle nog niet. De Range Rover was gewoon een terreinwagen. En niet eens een hele luxe. Tot 1981 leverde Land Rover alleen een driedeursversie van de Range Rover (al zijn er in die tijd vijfdeursvarianten gemaakt door carrosseriebouwers). Pas begin jaren tachtig ging de auto de premiumkant op, met leren bekleding in het interieur, houtinleg op het dashboard en een automaat. De Range Rover Classic - zoals hij later in zijn leven werd genoemd - werd pas in 1994 vervangen.

Heritagekleuren

Om de vijftigste verjaardag van de Range Rover te vieren, bouwt Land Rover exact 1970 speciale Range Rover Fifty-uitvoeringen van het huidige model. Ze zijn gebaseerd op de luxueuze Autobiography, zijn er ook met verlengde wielbasis en kunnen worden besteld in één van vier kleuren: Carpathian Grey, Rosello Red, Aruba en Santorini Black. Veel interessanter zijn de drie Heritage-kleuren. Land Rover levert namelijk een gelimiteerd aantal Range Rover Fifty's in carrosseriekleuren van het origineel: Tuscan Blue, Bahama Gold en Davos White.