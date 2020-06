De Donkervoort D8 GTO JD-70 is hier. Bekijk de 2G-sportwagen van alle kanten

Het nieuws dat de Donkervoort D8 GTO JD-70 er zou komen, had ons eind 2019 al bereikt. Maar toen kregen we alleen computertekeningen te zien. Nu is-ie af. En zijn er een heleboel foto's. Ongeveer de helft van de in totaal 70 exemplaren is al verkocht. Voor wie nog twijfelt: kijk en lees gerust nog even verder.

Donkervoort D8 GTO JD-70 gaat met 2G door de bocht

Wat de Donkervoort D8 GTO JD-70 uniek maakt, afgezien van het feit dat het de ‘Joop Donkervoort-Donkervoort’ is, zijn de absurde dwarskrachten. Vergroting van de spoorbreedte en toepassing van instelbare stabilisatoren op de speciale veerpoten met driewegschokdempers, hebben er bovendien toe geleid dat de D8 GTO-JD70 zelfs op standaard straatbanden in staat is om dwarskrachten van meer dan 2G te bereiken. Met andere woorden: het kost je twee keer zoveel spierkracht om je hoofd op je romp te houden.

415 pk en 520 Nm

De standaard Donkervoort D8 GTO 40 is al een overdonderende sportwagen. Maar speciaal ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van Joop Donkervoort, werd de roadster nog verder doorontwikkeld. Levert de 2,5-liter vijfcilinder turbomotor (van Audi) in de GTO-40 al meer dan 380 pk, voor de exclusieve JD70-editie is het vermogen opgeschroefd naar 415 pk en 520 Nm.

De prestaties? 0 tot 100 km/h in 2,7 seconden en 0 tot 200 km/h in 7,7 seconden. De topsnelheid van de Donkervoort D8 GTO JD-70 bedraagt 280 km/h.

Nieuw uitlaatsysteem

De Donkervoort D8 GTO-JD70 krijgt meteen een nieuw uitlaatsysteem aangemeten, waarmee de auto voldoet aan de Euro 6d-Temp uitlaatgasemissie. De CO2-uitstoot bedraagt 191 gram per kilometer, voor wat het waard is. De nieuwe uitlaat brengt ook een nog sportievere klank ten gehore.

De D8 GTO-JD70 kost 163.636,36 euro. Daar komen de btw en bpm nog bij. Plaatjes kijken is gratis.