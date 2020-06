Speciale McLaren 720S viert Le Mans-overwinning van McLaren F1

Het was een bijzondere overwinning in 1995. McLaren zette voor het eerst de F1 GTR in tijdens de 24 uur van Le Mans en won meteen, met auto nummer 59 van het Kokusai Kaihatsu Racing-team (gerund door het Britse bedrijf Lanzante, dat bekend is van de straatlegale McLaren P1 GTR's). Het merk was zelfs zo dominant dat ook plek drie, vier en vijf voor de F1 waren. Alleen het Courage-prototype van Bob Wollek, Éric Hélary en Mario Andretti wist zich ertussen te wurmen op plaats twee.

Vijfspaaks LM-wielen

De McLaren 720S Le Mans brengt een ode aan de legendarische Le Mans-overwinning van de F1. Hij is er in twee kleuren: Sarthe Grey en McLaren Orange, beide met in Ueno Grey uitgevoerde dorpels en achterbumper. Net als de McLaren F1 GTR heeft de 720S Le Mans een werkende luchtinlaat op het dak, roosters boven de voorwielen en vijfspaaks LM-wielen. Het chassisnummer van de speciale 720S begint met 298, wat het totale aantal ronden is dat de F1 GTR in 1995 over Le Mans aflegde.

In 7,8 tellen naar 200 km/h

Aan de techniek heeft McLaren verder niet gesleuteld. Achterin de 720S ligt nog steeds een 720 pk sterke 4,0-liter twinturbo V8. Daarmee gaat de supersportwagen in 2,9 seconden naar 100 km/h, in 7,8 seconden naar 200 km/h en haalt hij een topsnelheid van 341 km/h. Optioneel in de 720S Le Mans is een raceharnas, een rolbeugel achter de stoelen en verlengde schakelflippers. In september worden de eerste exemplaren aan klanten uitgeleverd.