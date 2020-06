Mercedes-AMG komt met elektrisch aangedreven turbo

De technische mannen en vrouwen in Affalterbach presenteren de nieuwe turbotechniek als onderdeel van de elektrificatie van het modellenprogramma. Maar ondertussen rept het bedrijf vooral over de vettere prestaties die ze bereiken door de turbo een elektrisch duwtje in de rug te geven.



Klassieke turbo's met turbogat



Zeker in de oertijd van de turbo, kampten auto's met turbomotor met het zogenaamde turbogat. Dat zit zo: om voldoende extra power te genereren, moet de turbo zoveel mogelijk inlaatlucht samenpersen. Daarmee kun je immers meer benzine of diesel verbranden en dus meer vermogen opwekken. Om die reden wil je geen al te klein turbootje hebben. Maar voordat een groot turbowiel zo snel draait dat de inlaatlucht efficiënt gecomprimeerd kan worden, moet de motor al flink op toeren zijn. De turbo wordt immers aangedreven door de uitlaatgassen.



Ketchup-effect oude turbo's



Wanneer zo'n grote turbo eindelijk is 'opgespoeld', komt er in één klap veel extra vermogen en koppel vrij. Dat noemen we ook wel het ketchup-effect. Wie weleens in een Saab Turbo uit de begintijd heeft gereden, weet wat we bedoelen. Het is leuk, maar niet heel efficiënt, en soms ga je er ook wat onrustig van rijden.



Bi-turbo, variabele geometrie



In de loop der jaren hebben autofabrikanten dit probleem proberen te tackelen met twee turbo's: een kleine voor de lage toerentallen en een grote voor de hogere. Een andere remedie was turbowielen met variabele geometrie, die door een automatische verstelling van de schoepen bij zowel lage als hoge toerentallen adequaat reageren.

Turbo met elektromotor



Ook Mercedes-AMG past al jaren twee turbo's toe op zijn motoren, maar daar was de performancespecialist nog niet helemaal tevreden mee. Daarom heeft het bedrijf in samenwerking met turbospecialist Garrett Motion een elektromotortje ontwikkeld dat de werking van de turbo optimaliseert. Het motortje heeft een diameter van slechts 4 centimeter en zit tussen het turbinewiel aan de uitlaatkant en het compressorwiel aan de inlaatluchtkant.



Turbopower vanaf stationair toerental



Het elektromotortje brengt het compressorwiel al in beweging voordat de uitlaatgassen dat kunnen doen. Dit betekent dat de motor al vanaf stationair toerental vlotter op het gaspedaal reageert. En dat blijft het over het gehele toerenbereik doen. Het turbogat behoort zo definitief tot het verleden en de acceleratietijden worden bekort. Klinkt als het ei van Columbus, maar volledig elektrische aandrijflijnen hebben óók instant power ...