Zoveel capaciteit verliest de accu van de Tesla Model 3 na 60.000 kilometer

Bjørn Nyland maakt YouTube-video’s over elektrische auto’s. In 14 maanden tijd heeft hij 60.000 kilometer afgelegd met zijn Tesla Model 3 Performance. Het accupakket is enigszins mishandeld, door veelvuldig te snelladen. Ongeveer 40.000 kilometer is afgelegd met stroom uit Tesla Superchargers.

Tesla Model 3 degradatie: 6 procent na 60.000 km



Een nieuwe Tesla Model 3 Performance heeft een bruikbare accucapaciteit van 73 kWh. Na 60.000 kilometer is de capaciteit van Bjørns auto teruggelopen tot 68,8 kWh. Dat is een verschil van 6 procent. Met als logisch gevolg dat hij nu 6 procent minder ver komt op een acculading stroom.

Bij een Tesla is een degradatie van 6 procent niet zo vervelend. Of je nu 530 kilometer (WLTP) kunt rijden totdat de accu leeg is, of 498 kilometer, maakt in de praktijk niet zoveel uit. Maar bij een Nissan Leaf van de eerste generatie, met een actieradius van maximaal 100 kilometer, is elke verloren kilometer een zwaar verlies.

Batterij van elektrische auto gezond houden

Wat kun je doen om de batterij van je Tesla Model 3 te verwennen? Welnu, net als je maag houdt-ie er niet van om helemaal leeg te zijn of juist stampvol te zitten. Houd het stroompeil zo veel mogelijk tussen de 20 en 80 procent en de accu zou in theorie langer gezond moeten blijven. Snellaad met mate.

Schiet niet in de stress als je net een Tesla Model 3 hebt gekocht of geleased. Accu’s slijten in het begin relatief snel, maar daarna vlakt de degradatie af. De batterijen van Tesla krimpen in de praktijk zelden onder de 90 procent.