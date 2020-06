Rekent de nieuwe BMW M5 af met de Audi RS 6?

Om met het antwoord op die laatste vraag te beginnen: ja en nee. Want eigenlijk is er op motorisch gebied niets nieuws onder de zon van de dikste 5-serie. De dubbel geblazen 4,4-liter V8 van de BMW M5 levert nog altijd 600 pk, net als de vierliter V8 van de Audi RS 6. Ga je daarentegen voor de BMW M5 Competition, dan krijg je er 25 pk bij. Maar ook dat was voor de facelift al het geval.



Prijzen BMW M5 (2020) lager dan van Audi RS 6



Waar de BMW M5 en M5 Competition hun concurrent uit Ingolstadt wél mee om de oren slaan, is een veel lagere prijs. Terwijl je voor een nieuwe Audi RS 6 ruim 185.000 euro aan de geldautomaat moet zien te ontfutselen, ben je voor een standaard M5 al klaar met 163.842 euro. Een M5 Competition is een kleine 10 mille duurder. Maar ook dan ben je nog altijd zo'n 11.000 euro goedkoper uit dan met een Audi RS 6. Er is één maar: een RS 6 is praktischer, want dat is altijd een Avant. BMW heeft er juist voor gekozen om zijn M5's uitsluitend als sedan te leveren.

M5 pakt RS 6 op de sprint



Een ander aspect waarop de BMW's de Audi aftroeven, is de acceleratie vanuit stilstand. De gewone M5 racet in 3,4 tellen naar de honderd, de RS 6 is daar 0,2 tellen langer mee bezig. In de M5 Competition kost deze oefening zelfs maar 3,3 seconden van je leven.

Uiteraard heeft elke BMW M5 nog altijd standaard xDrive-vierwielaandrijving. Maar als je in een speelse bui bent - en betere skills hebt dan menig BN'er - kun je ook voor de 2WD-modus kiezen. Ook heb je een Track-mode tot je beschikking. Op transmissiegebied staat de keus vast: zowel de gewone M5 als de M5 Competition verlaat de fabriek met de bekende achttraps M Steptronic-automaat.

Schokdempers van de M8



De M5 Competition heeft niet alleen een licht gekieteld motormanagement, hij onderscheidt zich ook met andere schokdempers van de gewone M5. BMW monteert bij de Competition dezelfde exemplaren als onder de BMW M8. De fabrikant belooft dat daarmee zowel het rijgedrag als het comfort verbetert. Verder heeft het onderstel van de M5 Competition een andere fijnafstemming gekregen en ligt de carrosserie 7 millimeter dichter bij het asfalt. Ook voor de dubbelspaaks 20-inch wielen en de bedieningsknoppen in de middenconsole en speelt de M5 leentjebuur bij de M8.

Nieuwe kleuren BMW M5



Het laatste nieuwtje over de gefacelifte M5 dat we met je willen delen, betreft het kleurenaanbod. Dat is uitgebreid met de tinten Brands Hatch Grey en Motegi Red. Als je echt iets bijzonders wilt, dan laat je BMW Individual losgaan met Tanzanite Blue II, Aventurine Red II and matt Frozen Bluestone metallic. Wij zouden voor Aventurine Red II gaan. Zwarte en grijze auto's zijn er immers al genoeg.