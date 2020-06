Jaguar Land Rover draait een half miljard verlies

Over het boekjaar 2018 - dat eindigde op 31 maart 2019 - schreef Jaguar Land Rover dieprode cijfers. Het verlies kwam uit op een recordbedrag van 3,6 miljard pond (ruim 4 miljard euro). Aan de misère kwam in het derde kwartaal van 2019 tijdelijk een eind, toen er onder de streep opeens 156 miljoen pond (bijna 180 miljoen euro) overbleef. Dit met dank aan het succes van de nieuwe Range Rover Evoque en een rigoureuze reorganisatie, waarbij 5000 medewerkers hun baan verloren.

Rem op investeringen

Bij Jaguar Land Rover sneuvelen nu nog eens 1100 banen, met name van tijdelijke medewerkers. Het vorig jaar aangekondigde Project Charge-reorganisatieprogramma moet daarbij voor miljarden aan besparingen zorgen. Het oorspronkelijke plan voorzag in 4 miljard euro aan bezuinigingen. Nu komt daar nog 1 miljard euro bij. Jaguar Land Rover heeft namelijk besloten om het mes in de investeringen te zetten.

Fabrieken en dealers weer open

In de periode januari - maart 2020 zakten de verkopen met 31 procent in naar 109.869 auto's. April en mei waren nog erger, met respectievelijk dalingen van 62,5 en 43,3 procent. Jaguar Land Rover verwacht echter snel terug te zijn op een beter niveau, want inmiddels zijn wereldwijd alle dealers weer gedeeltelijk of geheel open. Ook is de productie weer opgestart in de Jaguar Land Rover-fabrieken in Engeland, Slowakije en Oostenrijk.