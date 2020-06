Nieuwe Lexus IS is helemaal zo nieuw niet

Je leest het goed. Lexus heeft besloten om de nieuwe IS niet naar Europa te halen. De populariteit van crossovers en suv's is hier zo groot dat het merk het niet meer aandurft met zijn BMW 3-serie-concurrent. En dat laatste zal ook meespelen. De IS begeeft zich in het vaarwater van de Audi A4, BMW 3-serie en Mercedes-Benz C-Klasse, die met z'n drieën de zakenmarkt domineren (in Nederland blaast de Volvo S60/V60 ook een potje mee).

Chris Bangle-butt

Hoe dan ook, deze Lexus IS vervangt de derde generatie, die sinds 2013 op de markt is. Hij staat op hetzelfde platform en heeft een grondige designupdate ondergaan. Met name aan de voor- en achterkant is de IS grondig gewijzigd. De kenmerkende Lexus-grille lijkt groter en heeft nu gebogen 'poten', de Nike-logo-achtige dagrijverlichting is verplaatst naar de koplampunits, de achterlichten zijn nu verbonden met een led-balk en de kofferklep is - à la Chris Bangle-BMW - opgehoogd tot een soort plateau.

Vermogens van 244 tot 315 pk

De wielbasis van de IS is gelijkgebleven (de auto zelf is heel iets langer, breder en hoger) en ook in het interieur verandert eigenlijk niets. Lexus heeft wat kleine dashboarddetails aangepast en natuurlijk is het infotainmentsysteem vernieuwd. In de Verenigde Staten wordt de IS als IS300 en IS350 geïntroduceerd. Die laatste heeft een 2,0-liter turbomotor met 244 pk (of 263 pk als je voor vierwielaandrijving kiest). In de IS350 ligt een zespitter met 315 pk.

Verkopen in Nederland

In Nederland verkocht de Lexus IS de laatste jaren slechts redelijk (of eigenlijk slecht). De huidige generatie beleefde in 2014 een topjaar met 461 verkochte exemplaren. Vorig jaar lag dat aantal nog slechts op 116. Ter vergelijking: de BMW 3-serie en Mercedes-Benz C-Klasse kwamen in 2019 tot respectievelijk 5092 en 2867 stuks, al moet daarbij worden opgemerkt dat de 3-serie net nieuw was. In 2018 gingen er 3453 'Dreiers' van de hand.