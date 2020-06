Gran Turismo 7 is in aantocht ... voor de PlayStation 5

Er zijn nog maar weinig details bekend over Gran Turismo 7, maar naar verwachting verschijnt de game nog dit jaar. Gezien de naam van de game wordt het een echte opvolger van Gran Turismo 6 en niet een op online gameplay gefocuste titel als Gran Turismo Sport. Dat betekent een enorme hoeveelheid aan auto's - klassiek, moderne, toekomstig - en een uitgebreide campaignmodus. Sommige circuits zullen voor de liefhebbers bekend zijn, al zijn ze voor de PlayStation 5 natuurlijk in een next gen-jasje gegoten.

Achtste deel in de Gran Turismo-reeks

Gran Turismo 7 is de achtste Gran Turismo-game. In 1997 kwam het eerste deel uit voor de originele PlayStation. De absolute bestseller in de reeks is nog steeds Gran Turismo 3 A-Spec voor de PlayStation 2, die in 2001 werd geïntroduceerd. Het veel geprezen spel bevatte 181 auto's; wat slechts een schijntje is in vergelijking met Gran Turismo 5 en 6 (beide voor de PlayStation 3), die respectievelijk 1088 en 1247 auto's beschikbaar hadden. Na Gran Turismo 6 was het vijf jaar stil rondom de reeks. Met Gran Turismo Sport ging ontwikkelaar Polyphony Digital een heel andere richting in.

Gran Turismo Sports

Het aantal auto's werd drastisch teruggebracht (325) en de focus lag niet langer op een omvangrijke singleplayer campaign. Gran Turismo Sports ging de concurrentie aan met games als Project Cars en Assetto Corsa, waarbij de online component veel belangrijker werd. Welke van de drie moet je hebben? Welke is het meest geschikt voor jou? Lees onze opsomming van de beste racegames die je op dit moment kunt spelen. Misschien komt Gran Turismo 7 over een paar maanden ook in het lijstje.