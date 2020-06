Digitale i-Cockpit voor de vernieuwde Peugeot 308 (2020)

De Peugeot 308 heeft in zijn 7-jarige loopbaan al heel wat mooie resultaten geboekt. Hij werd Auto van het Jaar 2014, vóór de elektrische BMW i3 en Tesla Model S. Een jaar later was de 308 de best verkochte auto van Nederland, al was dat met name het resultaat van de gunstige bijtellingsregels op auto's met een lage CO2-uitstoot. Inmiddels heeft Peugeot al meer dan 1,5 miljoen exemplaren van de compacte middenklasser verkocht. Aanleiding om het na de bescheiden facelift uit 2017 over een heel andere boeg te gooien, had Peugeot dan ook niet.

Facelift heeft weinig om het lijf

Het is speuren naar de uiterlijke verschillen. Echt, we hebben de foto's met het vergrootglas bekeken, op zoek naar andere details, maar zijn niet verder gekomen dan setje nieuwe lichtmetalen wielen en de getoonde lakkleur Bleu Vertigo. En als we in het persbericht niets over het hoofd hebben gezien, dan heeft Peugeot het daar ook bij gelaten.

Bekend uit de 208, 2008, 3008, 5008 en 508

De belangrijkste vernieuwing ontdek je aan boord van de Peugeot 308. Daar hebben de hoog boven het stuur geplaatste analoge snelheidsmeter en toerenteller namelijk het veld geruimd. Ervoor in de plaats zit een volledig digitale i-Cockpit. Die kennen we uit de 208, 2008, 3008, 5008 en 508 - kortom: uit nagenoeg alle andere personenauto's van Peugeot. In zijn zevende levensjaar krijgt de 308 nu dus ook een digitaal instrumentarium. Dat is trouwens heel eenvoudig aan je smartphone te koppelen, zodat je tal van apps - zoals Apple CarPlay en Android Auto - kunt bedienen vanaf het centrale touch screen.

Mes in het 308-aanbod

Waar Peugeot vooral het mes in heeft gezet, is de prijslijst. De 308 en 308 SW zijn voortaan nog maar met drie verschillende motoren en in vier verschillende uitrustingsniveaus te bestellen. Er is keuze uit een 110 en 130 pk sterke 1,2-liter PureTech benzinemotor en uit een 130 pk sterke BlueHDI dieselmotor. Beide motoren met 130 pk kunnen zowel met een handbak als met een EAT8 automaat worden besteld.

Blue Lease GT voor zakelijke rijder

Voor de zakelijke rijder heeft Peugeot de uitrustingsvariant Blue Lease GT geïntroduceerd, die standaard is voorzien van sportieve elementen als 18-inch lichtmetalen wielen. alcantara bekleding en veiligheidsvoorzieningen zoals actieve dodehoekwaarschuwing en een actieve parkeerhulp. Prijzen van de vernieuwde Peugeot 308 beginnen bij 23.850 euro voor de 308 Berline 1.2 PureTech 110 Blue Lease Active. De 308 SW is verkrijgbaar vanaf 25.110 euro.