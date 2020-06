Britse bedrijfje geeft Aston Martin Vantage 'normale' grille

Lijkt simpel nietwaar? Neusje van de Aston Martin Vantage eraf en nieuw neusje er weer op. Maar nee, volgens Revenant Automotive heeft de letterlijke facelift van de Britse sportcoupé zo'n duizend uur aan werk gekost. Het ombouwpakket voor de Vantage bestaat uit een nieuwe voorbumper, grille en frontsplitter. Daarbij moesten ook de montagepunten van de parkeersensoren en de frontcamera worden aangepast. Europese klanten kunnen hun Vantage door Revenant laten verbouwen. Dat kan voor zowel tweedehandse als nieuwe exemplaren.

Bescheiden pruilmondje

Revenant noemt vooral het ontwerpproces uitdagend. De originele Aston Martin Vantage heeft een gigantische grille, als een soort afhangende mond, met daaronder een scherp uitstekende splitter. Revenant moest binnen de bestaande proporties blijven en daarom uitkijken dat het nieuwe smoelwerk van de Vantage niet te groot, te breed of te hoog voor de rest van de carrosserie is. Het eindresultaat is een relatief bescheiden pruilmondje, dat natuurlijk de typische Aston Martin-vorm heeft, waarbij de linker- en rechterbovenhoek iets afhangen.

Aston Martin Vantage Revenant

Aston Martin Vantage

Vantage Roadster

Aston Martin is zelf overigens ook aan het bijsnijden geslagen. De recent onthulde Vantage Roadster heeft een subtiel andere grille dan de coupévariant. Bij die laatste zit er een dik aangezette rand om het roosterwerk heen. Bovendien eindigt de grille aan de onderkant in een rechte lijn van links naar rechts. Het luchtrooster van de Vantage Roadster is daar juist wat meer afgerond - alsof hij licht opgetrokken mondhoeken heeft. Ook mist de open versie van de Aston Martin Vantage de 'lippen' om van de coupé. In die zin heeft de Volante een iets ingetogener voorkomen.