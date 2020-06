Nieuwe Alpina B5 is 621 pk sterk en haalt een top van 330 km/h

Het is agendanieuws, eigenlijk. De BMW 5-serie krijgt een facelift, dus ook de Alpina B5 en D5 S worden vernieuwd. De uiterlijke wijzigingen zijn subtiel natuurlijk. Eigenlijk kun je aan de koplampen en achterlichten het beste zien dat je met een gewijzigde 5-serie te maken hebt: die hebben een andere indeling gekregen.

Plus 13 pk voor de Alpina B5

Voor de Alpina B5 en D5 S zijn de onderhuidse veranderingen het belangrijkst. Om te beginnen met de B5: die is gebaseerd op de M550i en heeft een 4,4-liter twinturbo V8 aan boord. De krachtbron leverde eerst 608 pk en 800 Nm, maar schopt het nu tot 621 pk. Erg veel effect op de prestaties heeft het niet. De 0-100-tijd gaat van 3,5 naar 3,4 seconden. En de topsnelheid blijft op 330 km/h staan.

Vierwielaandrijving standaard

Althans, voor de sedan. Want de Alpina B5 Touring is heel iets 'langzamer'. Op de autobahn houdt hij het bij 322 km/h voor gezien en op de spurt naar 100 km/h blijft hij 0,2 seconden achter. Vierwielaandrijving is altijd standaard (ook op de sedan), alsmede een achttraps automaat van ZF. Optioneel kun je kiezen voor een sperdifferentieel.

Alpina D5 S krijgt er 20 pk bij

Ben je op zoek naar de ultieme langeafstandskruiser, dan is de Alpina D5 S misschien wel de beste optie. Hij maakt gebruik van een 3,0-liter zescilinder turbomotor en heeft - vooral door de toevoeging van een mild-hybridsysteem - nu 20 pk meer (408 pk en 800 Nm). Voluit loopt-ie 286 km/h (282 km/h voor de Touring). Al na 4,4 seconden zit je op 100 km/h (4,6 seconden voor de Touring).

Qua verbruik moet je de D5 S hebben

Maar veel fijner nog is het brandstofverbruik. Want ook al is de Alpina D5 S in staat tot sportwagenbeschamende prestaties, hij neemt genoegen met slechts 1 liter diesel op 14,2 kilometer. Kom daar maar eens om in de Alpina B5. Zijn V8 lust namelijk best een slok. Hij zuipt er zo 1 liter op 8,3 kilometer doorheen. In het gunstigste geval.