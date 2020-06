Coronabesmettingen in heropende Tesla-fabriek in Californië

Elon Musk heeft iets geweldigs bereikt. Met Tesla heeft hij een revolutie ontketend in de auto-industrie en met SpaceX heeft hij net twee astronauten naar het International Space Station gelanceerd. Maar er wordt weleens gezegd dat genialiteit en gekte dicht bij elkaar liggen en dat lijkt bij Musk ook zo te zijn. De Amerikaanse Zuid-Afrikaan riep op Twitter zomaar opeens dat hij Tesla van de beurs ging halen (dat mag niet), beschuldigde een Britse duiker van pedofilie (daarvoor is hij aangeklaagd) en ging de laatste weken op Twitter helemaal los op de coronamaatregelen van de Amerikaanse overheid.

Musk noemt lockdown "fascisme"

Musk vindt de coronapaniek maar dom en denkt dat het gevaar van het virus is overdreven. Ook houdt hij er nogal vreemde ideeën op na over de lockdown, die in delen van de Verenigde Staten van kracht was. "Dat mensen hun huizen niet uit mogen en worden gearresteerd als ze dat wel doen, is fascisme", zei Musk op zijn gebruikelijke ongenuanceerde manier. "Dit is geen democratie, dit is geen vrijheid. Geef mensen godverdomme hun vrijheid terug!" Musk herhaalde dat nog een keer toen hij zei: "Mensen gedwongen opsluiten in hun eigen huis is tegen alle grondwettelijke rechten."

Tesla negeerde regels en heropende fabriek

Wat complete onzin is, want de lockdown in Californië belette inwoners er helemaal niet van om hun huizen uit te gaan. De staat vroeg mensen slechts om alleen de deur uit te gaan als dat nodig is. En ze werden zeker niet gearresteerd als ze toch om andere redenen de straat op gingen. Musk was vorige maand in gesprek met Alameda County - waar de Tesla-fabriek is gevestigd - om de productie weer op te starten. En er lag eigenlijk al een afspraak, maar Musk negeerde die gewoon en opende tegen de lockdownregels in zijn fabriek.

Nauwelijks sprake van anti-coronamaatregelen

Nu heeft de Alameda County Public Health Department (ACPHD) vastgesteld dat meerdere medewerkers van de Tesla-fabriek zijn besmet met Covid-19. Meerdere Tesla-medewerkers vertelden aan Electrek dat er van anti-coronamaatregelen op de assemblagelijn nauwelijks sprake is. "We werken nog steeds boven op elkaar", zei een man. "Ze dwingen ons alleen om een masker te dragen. Onze temperatuur wordt genomen en we moeten onze handen ontsmetten, maar dat is overduidelijk niet genoeg."