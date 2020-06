Nederlandse verkeersdrukte is alweer op pre-coronaniveau

Volgens Rijkswaterstaat zit de verkeersdrukte in Nederland nu gemiddeld op zo'n 90 procent van het gebruikelijke niveau. Tegen Nu.nl zei de organisatie dat een aantal provincies al op pre-coronaniveau zit. In onder meer Overijssel, Zeeland, Zuid-Holland en de noordoostelijke provincies is dat het geval.

Weinig files nog

De drukte is vooral hoog buiten de spits. "We zien steeds dat het drukker wordt", zei een woordvoerder van Rijkswaterstaat, "maar dat leidt nog altijd niet tot files. Tijdens de ochtendspits is er 20 procent minder verkeer dan voor de coronacrisis." De files die er wel staan, worden vrijwel allemaal veroorzaakt door aanrijdingen of pechgevallen.

Blijven thuiswerken

Het is de vraag hoe de verkeersdrukte zich in de komende maanden gaat ontwikkelen. Naar verwachting blijven nog steeds veel mensen thuiswerken, ook als het weer is toegestaan om op kantoor te komen (of je samen met collega's mag rijden, lees je hier). Daarbij hebben we in juni, juli en augustus natuurlijk te maken met de zomervakantie.

Filezwaarte door de jaren heen

Door de uitbraak van het coronavirus wordt 2020 een uitzondering op de ontwikkeling van de filezwaarte (lengte keer duur van de files) in ons land. In 2019 nam de filezwaarte met liefst 17 procent toe. Dat was in de jaren daarvoor 20 procent (2018), 0,6 procent (2017, toe te rekenen aan de verbeterde infrastructuur rond Amsterdam), 12 procent (2016) en 20 procent (2015).

We vinden files minder storend

Uit eerder onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid blijkt we het in de file steeds minder storend vinden. In 2010 vond 72 procent in de file staan nog onacceptabel, in 2019 lag dat percentage op 'slechts' 35 procent. Waarschijnlijk heeft dat te maken met een zekere mate van gelatenheid. We kunnen er toch niks aan veranderen, dus accepteren we de files maar.