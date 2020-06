Aston Martin melkt DBX optimaal uit met andere carrosserievarianten

Het verhaal is inmiddels bekend: Aston Martin zit in zwaar weer. De verkopen vallen tegen (vóór de uitbraak van het coronavirus al) en de verliezen stapelen zich op. Gelukkig is er dit jaar hulp gekomen in de vorm van een kapitaalinjectie door Lawrence Stroll. De eigenaar van het Racing Point Formule 1-team en vader van coureur Lance Stroll heeft een belang van 25 procent in Aston Martin genomen.

Genoeg orders voor de DBX

Tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers van Aston Martin sprak hij over de DBX. "We hebben onze St. Athan-fabriek op een veilige manier kunnen heropenen", zei hij. "En ik ben ontzettend blij dat de eerste exemplaren van de DBX gewoon in de zomer geleverd kunnen worden. Bovendien hebben we nu al genoeg orders om de productie tot ver in 2021 door te laten lopen."

Versie met lange wielbasis

Volgens Stroll onthult Aston Martin vanaf 2021 nieuwe varianten van de DBX. Er zou een hybrideversie op stapel staan, maar ook een DBX met langere wielbasis. Die laatste is met name voor China bedoeld, waar verlengde modellen heel populair zijn. Er zijn langere L-varianten van onder meer de Audi Q5, BMW 3-serie, Jaguar XF en Peugeot 508.

Coupévariant van de DBX

Maar daarmee houdt het niet op. Drie maanden geleden liet designdirecteur Marek Reichman doorschemeren dat er een coupéversie van de DBX komt. "We gaan niet kleiner met de DBX, maar misschien verkleinen we de capaciteit. De wielbasis blijft dan hetzelfde, maar dan laten we carrosserie wat krimpen." Het oorspronkelijke studiemodel voor de DBX was een tweedeurs coupé-suv.