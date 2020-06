Naast de Fiat 500 La Prima Cabriolet gegrepen? Dan is er nu de Hatchback

Het grote verschil is natuurlijk het dak. De Fiat 500 La Prima Cabriolet heeft een groot stoffen schuifdak, dat zich opvouwt op de plek van de achterruit. In de hatchbackvariant van de 500 La Prima moet je genoegen nemen met een panoramisch zonnedak. Voor de La Prima - wat zich laat vertalen als 'de eerste' - levert Fiat drie kleuren: Celestial Blue, Mineral Grey en Ocean Green.

Bereik van maximaal 320 kilometer

Het elektromotortje van de Fiat 500 is 118 pk sterk en sleept het kleine Italiaantje in 9,0 seconden naar 100 km/h. De topsnelheid van de 500 is begrensd op 150 km/h. Laag in het wagenbodem ligt een 42-kWh lithium-ion batterij, die met een 85-kW snellader in 35 minuten weer tot 80 procent laadniveau is op te laden. De WLTP-actieradius van de Fiat 500 is maximaal 320 kilometer.

Subsidie van 4000 euro

De Fiat 500 La Prima Hatchback is precies 3000 euro minder duur dan de Cabriolet. Hij staat in de prijslijst voor 35.900 euro. Voor dat bedrag krijg je er een Wallbox bij. Vanaf 1 juli gaat er echter een overheidssubsidie gelden voor particuliere EV-kopers. Die is 4000 euro (lees hier waarom wij die te laag vinden), dus moet je nog 31.900 euro zelf bij leggen.