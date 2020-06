Online gokje kan je een nieuwe Audi, Porsche of Lamborghini opleveren

Dit is een commerciële samenwerking



Het is geen geheim dat online casino’s er alles aan doen om spelers binnen te halen. De promotiecampagnes die ze daarvoor lanceren liegen er vaak niet om. Hiermee kun je als speler bonussen en prijzenpakketten verdienen, variërend van gratis spins op gokkasten tot auto’s uit het luxe segment, en alles daartussenin.

Kleinere auto’s als hoofdprijs

Een online casino is natuurlijk niet Oprah Winfrey, die plotseling uitroept: “You get a car! You get a car! Everybody gets a car!” Je moet er wel iets voor doen. De iets bescheidenere auto’s, zoals de Audi A1, zijn vaak de hoofdprijs in races, loterijen en toernooien die het casino organiseert. Om mee te doen moet je minstens één ticket kopen of verdienen (meer mag ook). Soms worden al deze tickets in een digitale hoge hoed gegooid en wordt er een winnaar of winnares uit getrokken. Vaak echter kun je met zo’n ticket meespelen door bij casinospellen inzetpunten te verzamelen. Degene die op het eind de meeste punten heeft, rijdt uiteindelijk met de hoofdprijs het casino uit.

De grote jongens

Voor de echte grote jongens zoals de Porsche 911 GTS en Lamborghini Urus moet je vaak aan het VIP- of loyaliteitsprogramma van een casino deelnemen. Dit kan gewoon gratis. Het idee van zo’n programma is dat hoe meer je inzet hoe meer comp-punten je verdient. En hoe meer comp-punten, hoe hoger je op de VIP-ladder komt. Natuurlijk heeft elke trede zijn eigen perks, ofwel voordelen. Denk dan aan grotere bonussen en cashprijzen, meer en grotere cashbacks, hogere limieten, persoonlijke cadeaus en een persoonlijke VIP-manager. Als je uiteindelijk bovenop de VIP-berg staat en het toplevel hebt bereikt, mag je de Porsche, Lambo of welke andere supercar ze ook weggeven starten.

Ook leuk zonder luxeauto’s

Het is leuk al dat speelgoed, maar het moet natuurlijk niet de hoofdreden te zijn om bij een casino te spelen. Als je alleen maar gaat om zo’n verse heilige koe te winnen, dan mis je alle andere leuke aspecten die een bezoekje met zich mee kan brengen. De aangename spanning van live casino-spellen of de opwinding van gierende Wild-symbolen op de videoslots om er even twee te noemen. Er is zoveel meer te beleven. En als je het goed doet, is het puur en heerlijk amusement.