Bentley ontslaat bijna een kwart van zijn werknemers

Bij Bentley werken in totaal 4200 mensen. Daarvan verliezen ten minste 1000 hun baan, zo blijkt uit het Beyond100-reorganisatieplan. Bentley biedt zijn medewerkers een vergoeding aan om vrijwillig op te stappen. Maar gedwongen ontslagen de Britse luxefabrikant niet voorkomen.

Productie zeven weken stil

Bentley heeft in het eerste kwartaal van 2020 een recordwinst geboekt (54 miljoen euro), maar zal in de rest van 2020 met dramatische resultaten te maken krijgen. Vanwege de uitbraak van het coronavirus heeft de Bentley-productie zeven weken stilgelegen. De fabriek draai nu weer, maar slechts op halve kracht.

Volledig elektrische Bentley

In het Beyond100-plan wordt over meer dan alleen ontslagen gesproken overigens. Zo wil Bentley een stuk duurzamer worden. Binnen nu en drie jaar is er van ieder model een hybridevariant. De eerste volledig elektrische Bentley krijgen we in 2025 of 2026 te zien. En vanaf 2040 (het liefst eerder) wil het merk alleen nog maar EV's leveren.

Hout uit de rivier

Andere manieren waarop Bentley op duurzaamheid inzet, hebben te maken met het materiaalgebruik. Zo komt het hout in de gelimiteerde Bacalar uit de rivier of van bomen die al zijn omgewaaid. De Bentley-fabriek in Crewe is al enige tijd geleden volledig CO2-neutraal gemaakt.