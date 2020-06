Youtuber zaagt, schuurt en beitelt Bugatti Chiron uit hout

Youtube-succes kun je met de simpelste dingen behalen. Er is bijvoorbeeld een kanaal waarop alledaagse dingen (en niet zo alledaagse dingen) door een hydraulische pers worden geplet. De views daarvan lopen in de vele honderden miljoenen. Een achtjarig jochie dat simpelweg speelgoed uitpakt is zelfs goed voor bijna 40 miljard kijkers.



Miljoenen views



Nou zeggen we daarmee niet dat het maken van deze houten auto's simpel is - zeker niet - maar wel dat de gekste dingen kennelijk razend populair zijn. Want het Youtube-kanaal Woodworking Art heeft op het moment van schrijven 1,25 miljoen abonnees, met video's die consequent boven de 5 miljoen views scoren. Het filmpje over de Toyota Land Cruiser V8 zit zelfs al op 53 miljoen kijkers.

Verstelbare achtervleugel



De kunstenaar erachter - zo mogen we de man toch wel noemen - gebruikt geen geavanceerde apparatuur. Zijn wonderlijke creaties komen gewoon met hamer en beitel tot stand. En het zijn geen levenloze blokken hout als hij klaar is. Zo heeft de Bugatti Chiron hieronder een verstelbare vleugel en zijn sommige modellen voorzien van een volledig werkende wielophanging.

Bugatti Chiron

Toyota Land Cruiser V8

Ford Everest

Ferrari Formule 1-wagen

Cadillac Convertible