Nieuwe Hyundai Santa Fe oogt ondeugend maar is dat niet

De Santa Fe staat op een nieuw onderstel en kan geleverd worden met een gewone hybride en een plug-in hybride aandrijflijn. Andere manieren waarop brandstof bespaard wordt, is met de verticaal gerichte luchtinlaten op de hoeken. Die verbeteren de stroomlijn en dat komt het verbruik ten goede. Wij hadden die luchtinlaten nog niet eens ontdekt – zo groot is de hypnotiserende werking van de grille …

“Een rode accentlijn verbindt de achterlichten.”

Hyundai Santa Fe rolt op 20-inch wielen

Aan de achterkant kunnen je ogen even tot rust komen. De achterlichten zijn horizontaal georiënteerd, wat helpt om de breedte van het voertuig te versterken. Een rode accentlijn verbindt de achterlichten. De grootste wielmaat voor in de verbrede wielkasten is 20 inch. Hyundai introduceert een optioneel luxepakket waarmee je de suv stoerder kunt aankleden, met 20-inch wielen, lagere voor- en achterbumpers en dorpelverbreders in de kleur van het voertuig. Standaard zijn ze matzwart.

Vloeiend dashboard met verrassend veel knoppen

Hyundai kiest bij de onthulling van de Santa Fe voor een nogal nonchalante kennismaking. Over getallen zoals het vermogen, de afmetingen en de prijs wordt niet gesproken. Dat is voor later. Nu zijn we aan het kijken.

Wat we zien is een vloeiend dashboard met een digitaal instrumentarium achter het stuur, een groot touchscreen ernaast en op het de middentunnel een MILJOEN knoppen! Wat is dit allemaal? Drukknoppen waarmee je de automaat bedient, een draaiknop voor de rijprogramma’s, vier knoppen voor stoelverwarming en -ventilatie en bovenaan fysieke knoppen voor de temperatuur en het volume.

Een andere recente Hyundai waarbij alle knoppen zo zijn samengebracht op de middentunnel, is de waterstofauto Hyundai Nexo.

Driver Only

De nieuwe Sante Fe heeft ook de Driver Only-knop die we kennen van de elektrische Hyundai-modellen. Handig als je alleen in de auto zit. Het spaart energie om alleen jezelf te koelen of verwarmen.

De nieuwe Santa Fe staat na de zomer in de showroom. Dat interpreteren wij als oktober/november. Voor die tijd verwachten we meer te leren over het vermogen van de verschillende motoren (met of zonder stekker) en de prijs.