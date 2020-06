Eindelijk elektrische BMW's: de iX3 en i4 komen eraan

De elektrische BMW i4 (gepland: najaar 2021) had een van dé showmodellen moeten autosalon van Genève in 2020. Maar toen kwam corona en werd de beurs gecanceld. Toch konden we de auto in het echt bekijken: in een speciale afgesloten ruimte bij de BMW-importeur. Daar stond ook een prototype van de elektrische BMW iX3, die eind 2020 al in productie gaat.



Elektrische 4-serie Gran Coupé



BMW had tot nu toe maar één elektrische auto in de prijslijst: de niet zo succesvolle, relatief dure en misschien íets te origineel vormgegeven i3. Maar nu heeft de Freude am stekkeren toch toegeslagen in München. De i4 wordt het pronkmodel. Je kunt hem zien als de elektrische versie van de BMW 4-serie Gran Coupé, ze delen hetzelfde onderstel en zullen in dezelfde fabriek van de band rollen.



“

Eind 2021 heeft de BMW Group, als alles volgens planning verloopt, vijf elektrische auto's in de prijslijst staan

”

Het uiterlijk van de i4 is opvallend: allereerst natuurlijk met die enorme nieren, die hun functie als grille verloren hebben. Een DTM-achtige diffuser aan de achterkant maskeert het ontbreken van uitlaatpijpen. Binnenin zien we een prachtig groot en gebogen scherm, dat automatisch dimt als de zon erop staat. Een woordvoerder van BMW beloofde dat het prototype van de BMW i4 voor 90 procent gelijk is aan de auto die eind 2021 in productie gaat. Ook het uiterlijk van de 4-serie Gran Coupé gaat dan op de schop.



Tesla laten schrikken



Dat BMW i4 krijgt een accupakket dat maar iets meer dan 500 kilo weegt. Er komen waarschijnlijk verschillende versies, waarvan de krachtigste een vermogen heeft van 530 pk. Dat is een aantal waar een achtcilinder benzinemotor zich niet voor zou schamen. De sprint van 0 naar 100 km/h is in 4,0 seconden volbracht, terwijl de topsnelheid hoger ligt dan 200 km/h. De actieradius van de BMW i4 is met 600 kilometer (WLTP) voldoende om Tesla (eindelijk) aan het schrikken te krijgen.

Prijs BMW i4



Het accupakket van de i4 is met behulp van een snellader binnen 35 minuten weer op 80 procent van zijn sterkte. Dat betekent dat je 6 minuten nodig om 100 kilometer rijbereik toe te voegen. De BMW i4 wordt een concurrent van de Tesla Model S, die bijna 90.000 euro kost. Een prijs van 100.000 euro voor de krachtigste BMW i4 lijkt realistisch, al wil BMW daar officieel nog niets over verklappen.

BMW iX3



Voordat de BMW i4 in 2021 de markt bestormt, heeft BMW de iX3 al uitgebracht. Deze iX3 is een elektrische versie van de huidige BMW X3, die ook als plug-in hybride te koop is. Met de BMW iX3 kom je 440 kilometer op een acculading. Het accupakket heeft een capaciteit van 74 kWh, vergelijkbaar met die van de Tesla Model 3 Performance. In iets meer dan een halfuur is de accu voor 80 procent opgeladen aan een snellader. De BMW iX3 heeft een vermogen van 286 pk en een topsnelheid van 180 km/h. De 0-100 km/h is in 6,8 seconden tot een goed einde gebracht. Prijzen van de BMW iX3 worden halverwege juli bekendgemaakt. Najaar 2020 start de productie.



Vier elektrische BMW's en een elektrische Mini



Eind 2021 heeft de BMW Group, als alles volgens planning verloopt, vijf elektrische auto's in de prijslijst staan: de BMW i3, de Mini Electric, de BMW iX3, de BMW i4 en ook nog de BMW iNext, een grote elektrische suv. Waarmee het de achterstand in een voorsprong heeft omgebogen. Voorsprong door techniek, zouden ze bij een zekere concurrent zeggen ...