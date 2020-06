Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition: eerbetoon aan de jaren 50

Met de Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition wil de fabrikant de sfeer van de jaren 50 laten herleven. Vandaar ook de goudkleurige logo's en de kersenrode metallic lak. Geen fan van rood? Geen nood, de feestversie van de 911 Targa verschijnt in nog vier kleuren. Welke tint je ook kiest, in alle gevallen wordt-ie gecombineerd met speervormige witte stickers op de voorspatborden. Deze moeten herinneringen oproepen aan de begintijd van Porsches activiteiten in de autosport.



Speciale Heritage-badges



Mocht je een rode 911 Targa met witte stickers tegenkomen, maar twijfel je of het één van de 992 Heritage Design Editions is? Check dan of je de speciale Porsche Heritage-badge op het motorkaprooster ziet. Als dit inderdaad een eurekamomentje oplevert, dan niet je Zwitserse zakmes tevoorschijn halen om het los te wrikken en mee naar huis te nemen! Al kunnen we ons de verleiding best voorstellen. Want het speciale logo is ontworpen in de stijl van de emblemen die rijders van een Porsche 356 ontvingen als hun auto het klokje rond was. Ja, 100.000 kilometer gold in de jaren vijftig nog als mijlpaal ...

Historisch Porsche-logo



Eean andere subtiele verwijzing naar het verleden, is de toepassing van het oude Porsche-logo uit 1963, het jaar dat de eerste Porsche 911 ter wereld kwam. Het historische logo kom je tegen op de kofferklep, het stuur, de naafkappen en de sleutels. En wederom: netjes laten zitten!

Nostalgische tintjes 992-interieur



Bij de inrichting van het interieur heeft Porsche ook gepoogd de sfeer uit de fifties op te roepen. Er is keus uit tig combinaties van kleuren en stoffen, waaronder eenzelfde soort corduroy als in de Porsche 356 werd toegepast. Zelfs het hypermoderne instrumentarium van de 992 heeft Porsche een nostalgisch tintje weten te geven. De toerenteller en de stopwatch kregen de zogenaamde classic look en zijn groen verlicht. Op een metalen badge op de interieurlijst staat het serienummer van de auto. We voorspellen dat de nummers 1 en 992 van de Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition over een jaar of twintig hun gewicht in goud waard zijn.



Hoe snel is de 911 Targa 4S Heritage Design Edition?

Technisch is het eerste Heritage Design-model van Porsche 'gewoon' een 911 Targa 4S. Dat betekent dat er achterin een 450 pk sterke drieliter zescilinder boxermotor met twee turbo's ligt. Kopers kunnen kiezen tussen een handgeschakelde zevenversnellingsbak of een 8-traps PDK-transmissie. Met PDK is een honderdsprint van 3,6 tellen mogelijk en een topsnelheid van 304 km/h.



“Hoezo coronacrisis? In de eerste vijf maanden van 2020 plusten de Porsche-verkopen met 57 procent!”

Prijzen 911 Targa 4S Heritage Design Edition



Ondanks de coronacrisis gaat het Porsche in Nederland voor de wind. In de eerste vijf maanden van 2020 plusten de Porsche-verkopen ten opzichte van 2019 met 57 procent! De 222.600 euro die Porsche voor de 911 Targa 4S Heritage Design Edition met zevenbak vraagt, staat het succes van de auto vast niet in de weg. Ook de versie met PDK-transmissie (225.900 euro) weet waarschijnlijk wel een paar geluksvogels te vangen. Ze moeten die twee-ton-en-een-beetje wel in hun zak laten branden tot september. Pas dan wordt de Porsche 911 Targa 4S Heritage Design Edition in Nederland verwacht.

Meer Heritage Design-modellen



Maar er volgt meer. Porsche komt later met andere Porsche Heritage Design-modellen. De 911 Speedster met Heritage Design pakket uit 2019 was al een voorproefje van deze strategie. Voor alle Heritage-Porsches geldt dat ze beroemde stijlelementen uit de jaren 50 tot en met de jaren 80 nieuw leven inblazen. Kortom, Porsche gaat nog nadrukkelijker op jacht naar de fanatieke verzamelaar van bijzondere modelvarianten. Wordt vervolgd.