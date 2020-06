Volkswagen ID.3 bestellen? Nederlanders moeten langer wachten

De Volkswagen ID.3 komt deze zomer naar Nederland. Dat heeft Volkswagen bevestigd en herbevestigd. Waar nu het wachten op is voor reserveringshouders, is het afronden van hun bestelling.

Het samenstellen van de auto, in de juiste uitvoering, met de mooiste kleur en de stoerste wielen, moet allemaal nog gebeuren. Aanvankelijk zou het bestellen van de Volkswagen ID.3 1st in november of december gebeuren. Toen werd het half juni. En nu is het bestelproces dus uitgesteld tot eind juli.

Volkswagen ID.3 1st bestellen eind juli

In sommige andere landen start Volkswagen al eerder met het afronden van de bestellingen, maar door de regelgeving in Nederland kan het proces pas eind juli van start gaan. Navraag leert dat dit te maken heeft met de typegoedkeuring van de ID.3. Zodra die bevestigd is, mag de auto pas verkocht worden. Dit is in Nederland bij wet geregeld en niet in ieder land gelijk.

Volkswagen haast zich te zeggen dat dit heeft geen invloed op de levertijden. De eerste Nederlanders rijden echt deze zomer in hun Volkswagen ID.3.