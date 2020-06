Mini Electric actieradius gemeten bij 100 km/h

Collega Jaap schreef een rijtest van de Mini Electric. Hij hield de boordcomputer nauwgezet in de gaten en merkte dat die maximaal 180 kilometer actieradius aangaf, ook met een 100 procent vol accupakket. Dat hij vervolgens daadwerkelijk 180 kilometer ver kon rijden, geeft vertrouwen in de boordcomputer.

Stroomverbruik Mini Electric: 14,2 kWh per 100 km

Voor beginnende EV-rijders is dat alles wat ze moeten weten: de actieradius op de boordcomputer van de Mini Electric is betrouwbaar. Voor de geoefende EV-liefhebbers wordt het nu pas interessant: we gaan het verbruik uitdrukken in kilowatturen. En aan de hand daarvan de echte actieradius berekenen.

De Mini Electric verbruikt 14,2 kWh per 100 km. Dit is gemeten bij mooi weer (22 graden) en met een gemiddelde snelheid van 94,6 km/h. Eigenlijk reden we de hele weg 100 km/h, maar het keerpunt (afrit, twee keer links, oprit) snoept iets van het gemiddelde af.

Mini Electric actieradius: 203 kilometer

De bruikbare accucapaciteit van de Mini Electric bedraagt 28,9 kWh. De overige 3,7 kWh (32,6 kWh in totaal) is een voor de eigenaar afgeschermde buffer. Met de kennis dat 100 kilometer rijden 14,2 kWh kost, kom je met een volle accu 203 kilometer ver.

Voor een actieradius van 203 kilometer moet je wel de accu helemaal leeg rijden en dat is onverstandig en griezelig. Hou liever een buffer aan. Dat is waarschijnlijk precies wat de boordcomputer doet wanneer hij 180 kilometer voorspelt. Kortom, in theorie heeft de Mini Electric een actieradius van 203 kilometer, maar zijn realistische actieradius is 180 kilometer.