Helaas! Er komt geen Formule 1-race op Zandvoort dit jaar

"We waren helemaal klaar voor de race en dat zijn we nog steeds", aldus directeur Jan Lammers. "De Formule 1 heeft bij ons geïnventariseerd om zonder publiek de race dit jaar te laten plaatsvinden, maar we willen dit moment - de terugkeer van de Formule 1 in Zandvoort - graag samen vieren met onze racefans in Nederland. We vragen iedereen nog even geduld te hebben. Ik heb er 35 jaar naar uit moet kijken, dus ik kan nog wel een jaartje wachten."



Kaartjes blijven geldig



Wanneer de Grand Prix van Nederland in 2021 wordt gehouden, is nog niet bekend. De Formule 1-organisatie moet de agenda voor volgend jaar nog opstellen. Alle reeds toegewezen kaartjes blijven geldig. Mensen die er in 2021 niet bij kunnen zijn, kunnen hun geld terugkrijgen.



Eerste race 2020 in juli?



De Formule 1-organisatie wil het seizoen 2020 begin juli van start laten gaan in Oostenrijk. Vooralsnog is het de bedoeling dat de meeste races zonder publiek worden verreden. De hoop is dat er tussen juli en het einde van dit jaar nog vijftien tot achttien wedstrijden gehouden kunnen worden.