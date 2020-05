Nissan en Mitsubishi doen stapje terug in Europa

De geruchten dat Nissan zich deels zou terugtrekken uit Europa kloppen dus. De Renault-Nissan-Mitsubishi Alliantie gaat een zogeheten leader-follower-plan gebruiken. Renault wordt de 'leider' in Europa, Zuid-Amerika en Noord-Afrika, Nissan in China, Noord-Amerika en Japan, en Mitsubishi in Zuid-oost Azië en Oceanië.

Autonoom rijden



Het leader-follower-plan heeft ook zijn weerslag op andere gebieden. Zo wordt Nissan verantwoordelijk voor het ontwikkelen van autonoom rijden, gaat Mitsubishi de leider worden op het gebied van PHEV-techniek en moet Renault een voortrekkersrol krijgen op het gebied van de elektrische architectuur voor de Alliantie.

B-SUV van Renault



De nieuwe strategie wordt zelfs op modelniveau gevolgd. De Alliantie gaat werken met moedermodellen (de leader-auto) en zustermodellen. Zo wordt het moedermodel in het B-SUV-segment een Renault, waar dan ook een Nissan-variant van komt. In het C-SUV-segment is het net andersom. Daar wordt de Nissan het moedermodel en de Renault het zustermodel.

Kostenreductie

Volgens Jean-Dominique Senard - topman van Renault en voorzitter van de Alliantie - moet de aankomende reorganisatie leiden tot een reductie in ontwikkelingskosten van 40 procent. In 2025 moet bijna 45 procent van alle Renault-, Nissan- en Mitsubishi-modellen volgens de nieuwe aanpak ontwikkeld en geproduceerd worden.



Carlos Ghosn



De toekomst van de Alliantie leek tot voor kort aan een zijden draadje te hangen. Tussen Renault en Nissan was de sfeer danig verziekt na de arrestatie van topman Carlos Ghosn in Japan. Hij wordt verdacht van financiële wanpraktijken en werd maandenlang vastgehouden. Eind 2019 wist hij te ontsnappen naar Libanon.